Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
ShadeOpenX_Timer - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 968
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Indicador ShadeOpenX com recurso para exibir, como uma porcentagem, a quantidade de tempo decorrido desde o início do pregão exibido nos parâmetros de entrada, pregão esse que foi executado usando as classe da biblioteca cuja descrição detalhada foi apresentada no artigo Indicadores personalizados e infográficos em CCanvas. Além disso, é dada a relação entre o tempo decorrido desde o início do pregão e a duração de toda a sessão de negociação, como uma porcentagem.
Fig. 1. Indicador ShadeOpenX_Timer.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19358
Dois sistemas de negociação idênticos, baseados na mudança na direção da média móvel ColorJFatl_Digit, para posições longas e curtas que podem ser configurados de várias maneiras num expert.Exp_NRTR_ATR_STOP_Tm
Sistema de negociação baseado nos sinais do indicador NRTR_ATR_STOP, com funcionalidade de fixação "hard-coded" da faixa temporal de negociação.
Indicador de tendência com exibição de zonas de divergência no gráfico de preços.CCIValues
O indicador mostra o valor do período - do oscilador CCI - definido pelo usuário para cada timeframe como um bloco de texto.