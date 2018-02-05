CodeBaseSeções
Indicadores

ShadeOpenX_Timer - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
968
Avaliação:
(16)
Publicado:
\MQL5\Include\CustomGUI\
CanvasBase.mqh (8.07 KB) visualização
CustomGUI.mqh (0.76 KB) visualização
\MQL5\Include\CustomGUI\Indicators\
LineGraph.mqh (24.35 KB) visualização
CircleArc.mqh (18.14 KB) visualização
CircleSection.mqh (21.59 KB) visualização
CircleSimple.mqh (15.18 KB) visualização
Hexagon.mqh (14.55 KB) visualização
Hexagon2.mqh (7.67 KB) visualização
Histogram.mqh (32.93 KB) visualização
Petal.mqh (16.71 KB) visualização
Pyramid.mqh (23.34 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
ShadeOpenX_Timer.mq5 (33.78 KB) visualização
Indicador ShadeOpenX com recurso para exibir, como uma porcentagem, a quantidade de tempo decorrido desde o início do pregão exibido nos parâmetros de entrada, pregão esse que foi executado usando as classe da biblioteca cuja descrição detalhada foi apresentada no artigo Indicadores personalizados e infográficos em CCanvas. Além disso, é dada a relação entre o tempo decorrido desde o início do pregão e a duração de toda a sessão de negociação, como uma porcentagem.

Fig. 1. Indicador ShadeOpenX_Timer

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19358

