Dois sistemas de negociação idênticos, baseados na mudança na direção da média móvel ColorJFatl_Digit, para posições longas e curtas que podem ser configurados de várias maneiras num expert.

Sistema de negociação baseado nos sinais do indicador NRTR_ATR_STOP, com funcionalidade de fixação "hard-coded" da faixa temporal de negociação.