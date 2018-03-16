コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

Exp_NRTR_ATR_STOP_Tm - MetaTrader 5のためのエキスパート

Exp_NRTR_ATR_STOP_TmエキスパートアドバイザーはNRTR_ATR_STOP指標シグナルに基づいており、厳密な取引時間間隔を設定する可能性があります。

シグナルは、大きい色付きの星が表示された場合に、バーが閉じるときに形成されます。

指定された時間間隔で取引する入力パラメータで取引時間を指定することができます。

input bool   TimeTrade=true;      // t指定された間隔で取引を許可する
input HOURS  StartH=ENUM_HOUR_0;  // 取引開始（時間）
input MINUTS StartM=ENUM_MINUT_0; // 取引開始（分）
input HOURS  EndH=ENUM_HOUR_23;   // 取引終了（時間）
input MINUTS EndM=ENUM_MINUT_59;  // 取引終了（分）

操作開始時刻には2つの変数（時間と分）、終了時刻には2つの同様の変数があります。

デフォルト設定では、エキスパートアドバイザーは0:00から取引セッション全体で取引することができますが、すべてのポジションは23:59に決済されます。

開始時刻が指定された終了時刻よりも遅い場合、エキスパートアドバイザーは翌日の指定された時刻にポジションを決済します。

エキスパートアドバイザーの適切な動作にはコンパイルされたNRTR_ATR_STOP.ex5ファイルのterminal_data_directory\MQL5\Indicatorsへの配置を必要とします。

下記の検証ではエキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されました。逆指値と指値は検証では使用されませんでした。

図1　チャートでの約定の例

図1　チャートでの約定の例

H1での2015のEURJPYの検証結果:

図2　テスト結果チャート

図2　テスト結果チャート

