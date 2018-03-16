私たちのファンページに参加してください
Exp_NRTR_ATR_STOP_Tm - MetaTrader 5のためのエキスパート
ビュー:
- 617
評価:
-
パブリッシュ済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
Exp_NRTR_ATR_STOP_TmエキスパートアドバイザーはNRTR_ATR_STOP指標シグナルに基づいており、厳密な取引時間間隔を設定する可能性があります。
シグナルは、大きい色付きの星が表示された場合に、バーが閉じるときに形成されます。
指定された時間間隔で取引する入力パラメータで取引時間を指定することができます。
input bool TimeTrade=true; // t指定された間隔で取引を許可する input HOURS StartH=ENUM_HOUR_0; // 取引開始（時間） input MINUTS StartM=ENUM_MINUT_0; // 取引開始（分） input HOURS EndH=ENUM_HOUR_23; // 取引終了（時間） input MINUTS EndM=ENUM_MINUT_59; // 取引終了（分）
操作開始時刻には2つの変数（時間と分）、終了時刻には2つの同様の変数があります。
デフォルト設定では、エキスパートアドバイザーは0:00から取引セッション全体で取引することができますが、すべてのポジションは23:59に決済されます。
開始時刻が指定された終了時刻よりも遅い場合、エキスパートアドバイザーは翌日の指定された時刻にポジションを決済します。
エキスパートアドバイザーの適切な動作にはコンパイルされたNRTR_ATR_STOP.ex5ファイルのterminal_data_directory\MQL5\Indicatorsへの配置を必要とします。
下記の検証ではエキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されました。逆指値と指値は検証では使用されませんでした。
図1 チャートでの約定の例
H1での2015のEURJPYの検証結果:
図2 テスト結果チャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19343
