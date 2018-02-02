El indicador marca el intervalo de tiempo establecido en los ajustes de entrada usando rectángulos de color.

Trabajo con órdenes pendientes (Buy Stop y Sell Stop). Se usa el indicador iMA (Moving Average, MA) con un período MUY grande - 590.

El sistema comercial a base de las señales del indicador NRTR_ATR_STOP con posibilidad de la fijación estricta del intervalo temporal del trading.