ShadeOpenX - indicador para MetaTrader 5
El indicador marca el intervalo de tiempo durante el día actual establecido en los ajustes de entrada usando rectángulos de color. El rectángulo interno está construido a base de los precios de apertura y cierre del intervalo de trading (cuerpo de la vela resultante para el intervalo), el rectángulo superior e inferior representa las sombras de esta vela. Las velas crecientes están coloreadas en tono verde/verde claro, y las cayentes, en tono amarrillo/amarrillo oscuro. Para el dibujado del indicador se utilizan los objetos gráficos.
Fig. 1. Indicador ShadeOpenX.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19340
