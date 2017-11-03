Эксперт Exp_NRTR_ATR_STOP_Tm построен на основе сигналов индикатора NRTR_ATR_STOP с возможностью жесткой фиксации временного диапазона торговли.

Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло появление крупной цветной звезды индикатора.

В индикаторе имеется возможность для торговли только в установленный во входных переменных интервал времени:

input bool TimeTrade= true ; input HOURS StartH=ENUM_HOUR_0; input MINUTS StartM=ENUM_MINUT_0; input HOURS EndH=ENUM_HOUR_23; input MINUTS EndM=ENUM_MINUT_59;

Для времени старта и окончания торговли имеется по две входных переменных для часов и для минут.

С настройками по умолчанию эксперт торгует всю торговую сессию с нуля часов нуля минут и сразу в момент двадцати трех часов пятидесяти девяти минут позиции закрываются.

Если в настройках эксперта время старта оказывается больше, чем время окончания торговли, то эксперт закрывает открытые позиции на следующий день в указанное время.

Для работы советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора NRTR_ATR_STOP.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис.1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2015 год на EURJPY H1:

Рис.2. График результатов тестирования