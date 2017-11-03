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Exp_NRTR_ATR_STOP_Tm - эксперт для MetaTrader 5
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Эксперт Exp_NRTR_ATR_STOP_Tm построен на основе сигналов индикатора NRTR_ATR_STOP с возможностью жесткой фиксации временного диапазона торговли.
Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло появление крупной цветной звезды индикатора.
В индикаторе имеется возможность для торговли только в установленный во входных переменных интервал времени:
input bool TimeTrade=true; //Разрешение для торговли по интервалам времени input HOURS StartH=ENUM_HOUR_0; //Старт торговли (Часы) input MINUTS StartM=ENUM_MINUT_0; //Старт торговли (Минуты) input HOURS EndH=ENUM_HOUR_23; //Окончание торговли (Часы) input MINUTS EndM=ENUM_MINUT_59; //Окончание торговли (Минуты)
Для времени старта и окончания торговли имеется по две входных переменных для часов и для минут.
С настройками по умолчанию эксперт торгует всю торговую сессию с нуля часов нуля минут и сразу в момент двадцати трех часов пятидесяти девяти минут позиции закрываются.
Если в настройках эксперта время старта оказывается больше, чем время окончания торговли, то эксперт закрывает открытые позиции на следующий день в указанное время.
Для работы советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора NRTR_ATR_STOP.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис.1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2015 год на EURJPY H1:
Рис.2. График результатов тестирования
Индикатор выделяет цветными прямоугольниками отмеченный во входных настройках период времени за текущий день.Disaster
Работа с отложенными (Buy Stop и Sell Stop) ордерами. Используется индикатор iMA (Moving Average, MA) с ОЧЕНЬ большим периодом - 590.
Две одинаковые торговые системы, построенные на изменении направления движения мувинга ColorJFatl_Digit, для лонгов и шортов, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте.ShadeOpenX_Timer
Индикатор ShadeOpenX с добавленной возможностью отображения в процентном отношении количества времени, уже прошедшего с начала отображаемой во входных параметрах торговой сессии, выполненной с использованием классов библиотек, подробное описание которых было представлено в статье "Пользовательские индикаторы и инфографика в CCanvas".