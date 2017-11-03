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Exp_NRTR_ATR_STOP_Tm - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2001
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Experts\
Exp_NRTR_ATR_STOP_Tm.mq5 (18.22 KB) просмотр
\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (185.34 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
NRTR_ATR_STOP.mq5 (20.73 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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Эксперт Exp_NRTR_ATR_STOP_Tm построен на основе сигналов индикатора NRTR_ATR_STOP с возможностью жесткой фиксации временного диапазона торговли.

Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло появление крупной цветной звезды индикатора.

В индикаторе имеется возможность для торговли только в установленный во входных переменных интервал времени:

input bool   TimeTrade=true;      //Разрешение для торговли по интервалам времени
input HOURS  StartH=ENUM_HOUR_0;  //Старт торговли (Часы)
input MINUTS StartM=ENUM_MINUT_0; //Старт торговли (Минуты)
input HOURS  EndH=ENUM_HOUR_23;   //Окончание торговли (Часы)
input MINUTS EndM=ENUM_MINUT_59;  //Окончание торговли (Минуты)

Для времени старта и окончания торговли имеется по две входных переменных для часов и для минут.

С настройками по умолчанию эксперт торгует всю торговую сессию с нуля часов нуля минут и сразу в момент двадцати трех часов пятидесяти девяти минут позиции закрываются.

Если в настройках эксперта время старта оказывается больше, чем время окончания торговли, то эксперт закрывает открытые позиции на следующий день в указанное время.

Для работы советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора NRTR_ATR_STOP.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис.1. Примеры сделок на графике

Рис.1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2015 год на EURJPY H1:

Рис.2. График результатов тестирования

Рис.2. График результатов тестирования

ShadeOpenX ShadeOpenX

Индикатор выделяет цветными прямоугольниками отмеченный во входных настройках период времени за текущий день.

Disaster Disaster

Работа с отложенными (Buy Stop и Sell Stop) ордерами. Используется индикатор iMA (Moving Average, MA) с ОЧЕНЬ большим периодом - 590.

Exp_ColorJFatl_Digit_Duplex Exp_ColorJFatl_Digit_Duplex

Две одинаковые торговые системы, построенные на изменении направления движения мувинга ColorJFatl_Digit, для лонгов и шортов, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте.

ShadeOpenX_Timer ShadeOpenX_Timer

Индикатор ShadeOpenX с добавленной возможностью отображения в процентном отношении количества времени, уже прошедшего с начала отображаемой во входных параметрах торговой сессии, выполненной с использованием классов библиотек, подробное описание которых было представлено в статье "Пользовательские индикаторы и инфографика в CCanvas".