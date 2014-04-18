Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
NRTR_ATR_STOP - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 4484
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Трендовый индикатор с использованием технического индикатора ATR, выполненный в NRTR виде.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 07.08.2006.
Рис.1. Индикатор NRTR_ATR_STOP
NRatio_HTF
Индикатор NRatio с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.wlxBWWiseMan-2
Семафорный сигнальный индикатор с использованием осциллятора Awesome oscillator
AMA Slow Trend Line
Мувинг с использованием Adaptive Moving Average Перри Кауфмана.TSI_CCI
Осциллятор TSI, построенный на значениях технического индикатора CCI, выполненный со своей сигнальной линией в виде цветного облака.