Индикаторы

NRTR_ATR_STOP - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Трендовый индикатор с использованием технического индикатора ATR, выполненный в NRTR виде.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 07.08.2006.

Рис.1. Индикатор NRTR_ATR_STOP

