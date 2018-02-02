Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Disaster - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Vladimir Karputov
- Visualizaciones:
- 747
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor de la idea - Maxym Kondratiuk, autor del código mq5 - barabashkakvn.
Esta estrategia se basa en la observación que demuestra que si el precio cruza el gráfico de MA y pasa una determinada distancia, entonces el precio continuará el movimiento en la misma dirección.
El trabajo se realiza con órdenes pendientes (Buy Stop y Sell Stop). Las órdenes pendientes se modifican de tal manera que estén a la distancia Distance from MA for setting a pending order desde el precio actual. El trabajo se realiza cada Timeout segundos. Es decir, aquí se aplica el Trailing sólo para las órdenes pendientes: después de que la orden pendiente se active y aparezca una posición, esta posición ya no va a modificarse.
Parámetros de entrada
- Stop Loss - Stop Loss;
- Take Profit - Take Profit;
- Trailing Step - paso del trailing para las órdenes pendientes;
- Distance from MA for setting a pending order - distancia mínima entre el precio actual e indicador MA(590);
- Timeout - tiempo de espera;
- magic number - número personal del Asesor Experto.
Resultados de la simulación durante el último año (de 2017.01.01 a 2017.10.31) en el timeframe M1:
|Symbol
|Pass
|Result
|Profit
|Expected Payoff
|Profit Factor
|Recovery Factor
|Sharpe Ratio
|Custom
|Equity DD %
|Trades
|USDCAD
|8
|2912,82
|1912,82
|2,66
|1,81
|3,09
|0,05
|0
|32,64
|718
|GBPUSD
|1
|2498,00
|1498,00
|1,53
|1,31
|0,91
|0,03
|0
|69,25
|980
|USDCNH
|4
|2423,50
|1423,50
|0,48
|1,29
|0,60
|0,02
|0
|53,66
|2983
|USDCHF
|2
|1461,92
|461,92
|0,98
|1,21
|0,70
|0,04
|0
|33,33
|469
|NZDUSD
|7
|969,68
|-30,32
|-0,08
|0,98
|-0,04
|0,01
|0
|52,90
|394
|AUDUSD
|6
|677,71
|-322,29
|-0,95
|0,77
|-0,39
|-0,04
|0
|64,30
|339
|EURUSD
|0
|661,05
|-338,95
|-0,48
|0,89
|-0,28
|0,00
|0
|70,87
|701
|GBPCAD
|10
|197,41
|-802,59
|-2,61
|0,38
|-0,42
|-0,14
|0
|92,23
|307
|USDJPY
|3
|195,22
|-804,78
|-2,24
|0,61
|-0,52
|0,00
|0
|88,95
|360
|USDRUB
|5
|8,45
|-991,55
|-13,05
|0,00
|-1,00
|-0,52
|0
|99,24
|76
|USDSEK
|9
|6,67
|-993,33
|-1,16
|0,38
|-0,72
|-0,27
|0
|99,53
|860
USDCAD:
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19341
El indicador marca el intervalo de tiempo durante el día actual establecido en los ajustes de entrada usando rectángulos de color.ShadeOpen
El indicador marca el intervalo de tiempo establecido en los ajustes de entrada usando rectángulos de color.
El sistema comercial a base de las señales del indicador NRTR_ATR_STOP con posibilidad de la fijación estricta del intervalo temporal del trading.Exp_ColorJFatl_Digit_Duplex
Se trata de dos sistemas comerciales idénticas. Se basan en el cambio de la dirección del movimiento de la media móvil (MA) ColorJFatl_Digit, para las transacciones cortas y largas que pueden ser configuradas de varias maneras en el mismo Asesor Experto.