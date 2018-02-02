CodeBaseSecciones
Autor de la idea - Maxym Kondratiuk, autor del código mq5 - barabashkakvn.

Esta estrategia se basa en la observación que demuestra que si el precio cruza el gráfico de MA y pasa una determinada distancia, entonces el precio continuará el movimiento en la misma dirección.

El trabajo se realiza con órdenes pendientes (Buy Stop y Sell Stop). Las órdenes pendientes se modifican de tal manera que estén a la distancia Distance from MA for setting a pending order desde el precio actual. El trabajo se realiza cada Timeout segundos. Es decir, aquí se aplica el Trailing sólo para las órdenes pendientes: después de que la orden pendiente se active y aparezca una posición, esta posición ya no va a modificarse.


Parámetros de entrada

  • Stop Loss - Stop Loss;
  • Take Profit - Take Profit;
  • Trailing Step - paso del trailing para las órdenes pendientes;
  • Distance from MA for setting a pending order - distancia mínima entre el precio actual e indicador MA(590);
  • Timeout - tiempo de espera;
  • magic number - número personal del Asesor Experto.

Resultados de la simulación durante el último año (de 2017.01.01 a 2017.10.31) en el timeframe M1:

Symbol Pass Result Profit Expected Payoff Profit Factor Recovery Factor Sharpe Ratio Custom Equity DD % Trades
USDCAD 8 2912,82 1912,82 2,66 1,81 3,09 0,05 0 32,64 718
GBPUSD 1 2498,00 1498,00 1,53 1,31 0,91 0,03 0 69,25 980
USDCNH 4 2423,50 1423,50 0,48 1,29 0,60 0,02 0 53,66 2983
USDCHF 2 1461,92 461,92 0,98 1,21 0,70 0,04 0 33,33 469
NZDUSD 7 969,68 -30,32 -0,08 0,98 -0,04 0,01 0 52,90 394
AUDUSD 6 677,71 -322,29 -0,95 0,77 -0,39 -0,04 0 64,30 339
EURUSD 0 661,05 -338,95 -0,48 0,89 -0,28 0,00 0 70,87 701
GBPCAD 10 197,41 -802,59 -2,61 0,38 -0,42 -0,14 0 92,23 307
USDJPY 3 195,22 -804,78 -2,24 0,61 -0,52 0,00 0 88,95 360
USDRUB 5 8,45 -991,55 -13,05 0,00 -1,00 -0,52 0 99,24 76
USDSEK 9 6,67 -993,33 -1,16 0,38 -0,72 -0,27 0 99,53 860

    USDCAD:

    Disaster, USDCAD

    ShadeOpenX ShadeOpenX

    El indicador marca el intervalo de tiempo durante el día actual establecido en los ajustes de entrada usando rectángulos de color.

    ShadeOpen ShadeOpen

    El indicador marca el intervalo de tiempo establecido en los ajustes de entrada usando rectángulos de color.

    Exp_NRTR_ATR_STOP_Tm Exp_NRTR_ATR_STOP_Tm

    El sistema comercial a base de las señales del indicador NRTR_ATR_STOP con posibilidad de la fijación estricta del intervalo temporal del trading.

    Exp_ColorJFatl_Digit_Duplex Exp_ColorJFatl_Digit_Duplex

    Se trata de dos sistemas comerciales idénticas. Se basan en el cambio de la dirección del movimiento de la media móvil (MA) ColorJFatl_Digit, para las transacciones cortas y largas que pueden ser configuradas de varias maneras en el mismo Asesor Experto.