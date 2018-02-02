Autor de la idea - Maxym Kondratiuk, autor del código mq5 - barabashkakvn.

Esta estrategia se basa en la observación que demuestra que si el precio cruza el gráfico de MA y pasa una determinada distancia, entonces el precio continuará el movimiento en la misma dirección.

El trabajo se realiza con órdenes pendientes (Buy Stop y Sell Stop). Las órdenes pendientes se modifican de tal manera que estén a la distancia Distance from MA for setting a pending order desde el precio actual. El trabajo se realiza cada Timeout segundos. Es decir, aquí se aplica el Trailing sólo para las órdenes pendientes: después de que la orden pendiente se active y aparezca una posición, esta posición ya no va a modificarse.





Parámetros de entrada

Stop Loss - Stop Loss;

- Stop Loss; Take Profit - Take Profit;

- Take Profit; Trailing Step - paso del trailing para las órdenes pendientes;

- paso del trailing para las órdenes pendientes; Distance from MA for setting a pending order - distancia mínima entre el precio actual e indicador MA(590);

- distancia mínima entre el precio actual e indicador MA(590); Timeout - tiempo de espera;

- tiempo de espera; magic number - número personal del Asesor Experto.

Resultados de la simulación durante el último año (de 2017.01.01 a 2017.10.31) en el timeframe M1:

Symbol Pass Result Profit Expected Payoff Profit Factor Recovery Factor Sharpe Ratio Custom Equity DD % Trades USDCAD 8 2912,82 1912,82 2,66 1,81 3,09 0,05 0 32,64 718 GBPUSD 1 2498,00 1498,00 1,53 1,31 0,91 0,03 0 69,25 980 USDCNH 4 2423,50 1423,50 0,48 1,29 0,60 0,02 0 53,66 2983 USDCHF 2 1461,92 461,92 0,98 1,21 0,70 0,04 0 33,33 469 NZDUSD 7 969,68 -30,32 -0,08 0,98 -0,04 0,01 0 52,90 394 AUDUSD 6 677,71 -322,29 -0,95 0,77 -0,39 -0,04 0 64,30 339 EURUSD 0 661,05 -338,95 -0,48 0,89 -0,28 0,00 0 70,87 701 GBPCAD 10 197,41 -802,59 -2,61 0,38 -0,42 -0,14 0 92,23 307 USDJPY 3 195,22 -804,78 -2,24 0,61 -0,52 0,00 0 88,95 360 USDRUB 5 8,45 -991,55 -13,05 0,00 -1,00 -0,52 0 99,24 76 USDSEK 9 6,67 -993,33 -1,16 0,38 -0,72 -0,27 0 99,53 860

USDCAD: