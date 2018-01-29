请观看如何免费下载自动交易
交易系统基于 NRTR_ATR_STOP 指标信号, 可以设置严格的交易时间间隔。
在柱线收盘时如果出现一颗彩色大星, 信号形成。
可以在输入参数中指定交易时间以便在指定的时间间隔进行交易:
input bool TimeTrade=true; //允许在指定的时间间隔内交易 input HOURS StartH=ENUM_HOUR_0; //交易开始 (时) input MINUTS StartM=ENUM_MINUT_0; //交易开始 (分) input HOURS EndH=ENUM_HOUR_23; //交易结束 (时) input MINUTS EndM=ENUM_MINUT_59; //交易结束 (分)
操作开始时间有两个变量 (时和分), 结束时间也有两个相似的变量。
默认设置使智能交易系统可以从 0:00 开始交易, 而所有持仓均在 23:59 平仓。
如果开始时间晚于指定的结束时间, 智能交易系统将在第二天的指定时间平仓。
为了正确操作智能交易系统, 您应将已编译的 NRTR_ATR_STOP.ex5 指标文件添加到 <终端数据文件夹>\MQL5\Indicators。
在下面显示的测试中使用智能交易系统的默认输入参数。止损和止盈在测试期间未使用。
图例1. 图表上的成交示例
测试结果 2015, EURJPY H1:
图例 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19343
