EA

Exp_NRTR_ATR_STOP_Tm - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin
\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (185.34 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
NRTR_ATR_STOP.mq5 (20.73 KB) 预览
\MQL5\Experts\
Exp_NRTR_ATR_STOP_Tm.mq5 (18.22 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

交易系统基于 NRTR_ATR_STOP 指标信号, 可以设置严格的交易时间间隔。

在柱线收盘时如果出现一颗彩色大星, 信号形成。

可以在输入参数中指定交易时间以便在指定的时间间隔进行交易:

input bool   TimeTrade=true;      //允许在指定的时间间隔内交易
input HOURS  StartH=ENUM_HOUR_0;  //交易开始 (时)
input MINUTS StartM=ENUM_MINUT_0; //交易开始 (分)
input HOURS  EndH=ENUM_HOUR_23;   //交易结束 (时)
input MINUTS EndM=ENUM_MINUT_59;  //交易结束 (分)

操作开始时间有两个变量 (时和分), 结束时间也有两个相似的变量。

默认设置使智能交易系统可以从 0:00 开始交易, 而所有持仓均在 23:59 平仓。

如果开始时间晚于指定的结束时间, 智能交易系统将在第二天的指定时间平仓。

为了正确操作智能交易系统, 您应将已编译的 NRTR_ATR_STOP.ex5 指标文件添加到 <终端数据文件夹>\MQL5\Indicators。

在下面显示的测试中使用智能交易系统的默认输入参数。止损和止盈在测试期间未使用。

图例1. 图表上的成交示例

测试结果 2015, EURJPY H1:

图例 2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19343

