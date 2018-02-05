O expert Exp_NRTR_ATR_STOP_Tm é baseado nos sinais do indicador NRTR_ATR_STOP, com funcionalidade de fixação "hard-coded" da faixa temporal de negociação.

No momento de fechamento da barra, forma-se um sinal para entrar no mercado, se aparecer uma estrela colorida.

O indicador pode negociar apenas no intervalo de tempo definido nas variáveis de entrada:

input bool TimeTrade= true ; input HOURS StartH=ENUM_HOUR_0; input MINUTS StartM=ENUM_MINUT_0; input HOURS EndH=ENUM_HOUR_23; input MINUTS EndM=ENUM_MINUT_59;

Duas variáveis ​​(horas e minutos) são fornecidas para o tempo de início da operação e duas variáveis ​​similares para o tempo final.

As configurações padrão permitem que o EA comercialize toda a sessão de negociação a partir das 0:00, enquanto todas as posições estão fechadas às 23:59.

Se a hora de início for posterior à hora de término especificada, o EA fechará as posições no dia seguinte, no horário especificado.

Para que o Expert Advisor gerado funcione corretamente, é preciso que o arquivo pre-compilado do indicador NRTR_ATR_STOP.ex5 esteja localizado na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

Nos testes abaixo, os parâmetros de entrada usados pelo Expert Advisor são padrão. Além disso, neles não foram usados o Stop Loss e o Take Profit.

Fig. 1. Exemplos de operações no gráfico

Resultados do teste para 2015, EURJPY, H1:

Fig. 2. Gráfico de resultados de teste