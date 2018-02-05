Participe de nossa página de fãs
Exp_NRTR_ATR_STOP_Tm - expert para MetaTrader 5
- 859
O expert Exp_NRTR_ATR_STOP_Tm é baseado nos sinais do indicador NRTR_ATR_STOP, com funcionalidade de fixação "hard-coded" da faixa temporal de negociação.
No momento de fechamento da barra, forma-se um sinal para entrar no mercado, se aparecer uma estrela colorida.
O indicador pode negociar apenas no intervalo de tempo definido nas variáveis de entrada:
input bool TimeTrade=true; //Permissão para negociar segundo os intervalos de tempo input HOURS StartH=ENUM_HOUR_0; //Início da negociação (Horas) input MINUTS StartM=ENUM_MINUT_0; //Início da negociação (Minutos) input HOURS EndH=ENUM_HOUR_23; //Final da negociação (Horas) input MINUTS EndM=ENUM_MINUT_59; //Final da negociação (Minutos)
Duas variáveis (horas e minutos) são fornecidas para o tempo de início da operação e duas variáveis similares para o tempo final.
As configurações padrão permitem que o EA comercialize toda a sessão de negociação a partir das 0:00, enquanto todas as posições estão fechadas às 23:59.
Se a hora de início for posterior à hora de término especificada, o EA fechará as posições no dia seguinte, no horário especificado.
Para que o Expert Advisor gerado funcione corretamente, é preciso que o arquivo pre-compilado do indicador NRTR_ATR_STOP.ex5 esteja localizado na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.
Nos testes abaixo, os parâmetros de entrada usados pelo Expert Advisor são padrão. Além disso, neles não foram usados o Stop Loss e o Take Profit.
Fig. 1. Exemplos de operações no gráfico
Resultados do teste para 2015, EURJPY, H1:
Fig. 2. Gráfico de resultados de teste
