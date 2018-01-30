und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Exp_NRTR_ATR_STOP_Tm - Experte für den MetaTrader 5
Der Expert Advisor Exp_NRTR_ATR_STOP_Tm basiert auf Signalen des Indikators NRTR_ATR_STOP und bietet die Option, ein striktes Handelsintervall festzulegen.
Ein Signal für die Ausführung eines Trades wird im Moment des Schließens eines Balkens erzeugt, wenn ein großer farbiger Stern des Indikators erscheint.
Der Indikator bietet die Möglichkeit, nur während des in den Eingabevariablen gesetzten Zeitintervalls zu handeln:
input bool TimeTrade=true; //Handel im angegebenen Zeitraum erlauben input HOURS StartH=ENUM_HOUR_0; //Handelsstart (Stunden) input MINUTS StartM=ENUM_MINUT_0; //Handelsstart (Minuten) input HOURS EndH=ENUM_HOUR_23; //Handelsende (Stunden) input MINUTS EndM=ENUM_MINUT_59; //Handelsende (Minuten)
Für den Start- und Endzeitpunkt des Handels sind jeweils zwei Variablen für Stunden und Minuten vorhanden.
Mit Standardeinstellungen handelt der Expert Advisor während der ganzen Handelssizung von 00:00 an, und um 23:59 werden alle Positionen geschlossen.
Wenn der Startzeitpunkt in den Einstellungen des Expert Advisors später als der Endzeitpunkt ist, schließt der Expert Advisor offene Positionen zur angegebenen Zeit am nächsten Tag.
Der generierte Expert Advisors benötigt die kompilierte Datei NRTR_ATR_STOP.ex5. Kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Bei den unten angeführten Tests wurden Standardparameter des Expert Advisors verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.
Abb.1. Beispiele für Trades auf dem Chart
Testergebnisse für 2015 auf EURJPY H1:
Abb.2. Chart der Testergebnisse
