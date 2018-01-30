CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

Exp_NRTR_ATR_STOP_Tm - Experte für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
722
Rating:
(17)
Veröffentlicht:
\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (185.34 KB) ansehen
\MQL5\Indicators\
NRTR_ATR_STOP.mq5 (20.73 KB) ansehen
\MQL5\Experts\
Exp_NRTR_ATR_STOP_Tm.mq5 (18.22 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Expert Advisor Exp_NRTR_ATR_STOP_Tm basiert auf Signalen des Indikators NRTR_ATR_STOP und bietet die Option, ein striktes Handelsintervall festzulegen.

Ein Signal für die Ausführung eines Trades wird im Moment des Schließens eines Balkens erzeugt, wenn ein großer farbiger Stern des Indikators erscheint.

Der Indikator bietet die Möglichkeit, nur während des in den Eingabevariablen gesetzten Zeitintervalls zu handeln:

input bool   TimeTrade=true;      //Handel im angegebenen Zeitraum erlauben
input HOURS  StartH=ENUM_HOUR_0;  //Handelsstart (Stunden)
input MINUTS StartM=ENUM_MINUT_0; //Handelsstart (Minuten)
input HOURS  EndH=ENUM_HOUR_23;   //Handelsende (Stunden)
input MINUTS EndM=ENUM_MINUT_59;  //Handelsende (Minuten)

Für den Start- und Endzeitpunkt des Handels sind jeweils zwei Variablen für Stunden und Minuten vorhanden.

Mit Standardeinstellungen handelt der Expert Advisor während der ganzen Handelssizung von 00:00 an, und um 23:59 werden alle Positionen geschlossen.

Wenn der Startzeitpunkt in den Einstellungen des Expert Advisors später als der Endzeitpunkt ist, schließt der Expert Advisor offene Positionen zur angegebenen Zeit am nächsten Tag.

Der generierte Expert Advisors benötigt die kompilierte Datei NRTR_ATR_STOP.ex5. Kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Bei den unten angeführten Tests wurden Standardparameter des Expert Advisors verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb.1. Beispiele für Trades auf dem Chart

Abb.1. Beispiele für Trades auf dem Chart

Testergebnisse für 2015 auf EURJPY H1:

Abb.2. Chart der Testergebnisse

Abb.2. Chart der Testergebnisse

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/19343

Disaster Disaster

Arbeit mit Pending Orders (Buy Stop und Sell Stop). Der Expert Advisor verwendet den iMA Indikator (Moving Average, MA) mit einer SEHR großen Periode - 590.

ShadeOpenX ShadeOpenX

Der Indikator markiert die in den Einstellungen angegebenen Periode mit farbigen Rechtecken.

Exp_ColorJFatl_Digit_Duplex Exp_ColorJFatl_Digit_Duplex

Zwei gleiche Handelssysteme basierend auf der Änderung der Bewegungsrichtung des ColorJFatl_Digit MA für Long- und Short-Positionen, die man in einem Expert Advisor unterschiedlich einstellen kann.

ShadeOpenX_Timer ShadeOpenX_Timer

Der ShadeOpenX Indikator mit der Option, die Zeit, die seit dem Beginn der in den Eingabeparametern angegebenen Handelszeit vergangen ist, in Prozent anzuzeigen. Die Option wurde mithilfe von Klassen aus der Bibliothek implementiert, eine ausführliche Beschreibung der Klassen ist im Artikel "Benutzerdefinierte Indikatoren und Infografik in CCanvas" zu finden.