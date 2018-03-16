アイディアの著者: Maxym Kondratiuk、mq5コードの著者: barabashkakvn

取引戦略は、価格がMAチャートを横切って一定の距離を移動すると、価格が同じ方向に動き続ける可能性があるという観測結果に基づいています。

EAは買い逆指値注文とと売り逆指値注文を使用します。指値注文は、指定された指値注文を設定するためのMAからの距離で現在の価格に従うように変更されます。アクションはTimeout秒ごとに実行されます。EAは指値注文のみを追跡します。注文が発動してポジションに変わると、そのポジションは変更されなくなります。





入力パラメータ

Stop Loss

Take Profit

Trailing Step

Distance from MA for setting a pending order - 現在の価格とMA（590）指標の間の最小距離

Timeout

magic number - 一意のエキスパートアドバイザー番号

昨年のM1時間枠でのテスト結果（2017.01.01から2017.10.31まで）:

銘柄 パス 結果 利益 期待される利益 利益率 回復率 シャープレシオ カスタム エクイティDD % 取引 USDCAD 8 2912,82 1912,82 2,66 1,81 3,09 0,05 0 32,64 718 GBPUSD 1 2498,00 1498,00 1,53 1,31 0,91 0,03 0 69,25 980 USDCNH 4 2423,50 1423,50 0,48 1,29 0,60 0,02 0 53,66 2983 USDCHF 2 1461,92 461,92 0,98 1,21 0,70 0,04 0 33,33 469 NZDUSD 7 969,68 -30,32 -0,08 0,98 -0,04 0,01 0 52,90 394 AUDUSD 6 677,71 -322,29 -0,95 0,77 -0,39 -0,04 0 64,30 339 EURUSD 0 661,05 -338,95 -0,48 0,89 -0,28 0,00 0 70,87 701 GBPCAD 10 197,41 -802,59 -2,61 0,38 -0,42 -0,14 0 92,23 307 USDJPY 3 195,22 -804,78 -2,24 0,61 -0,52 0,00 0 88,95 360 USDRUB 5 8,45 -991,55 -13,05 0,00 -1,00 -0,52 0 99,24 76 USDSEK 9 6,67 -993,33 -1,16 0,38 -0,72 -0,27 0 99,53 860

USDCAD: