私たちのファンページに参加してください
Disaster - MetaTrader 5のためのエキスパート
Vladimir Karputov
686
アイディアの著者: Maxym Kondratiuk、mq5コードの著者: barabashkakvn
取引戦略は、価格がMAチャートを横切って一定の距離を移動すると、価格が同じ方向に動き続ける可能性があるという観測結果に基づいています。
EAは買い逆指値注文とと売り逆指値注文を使用します。指値注文は、指定された指値注文を設定するためのMAからの距離で現在の価格に従うように変更されます。アクションはTimeout秒ごとに実行されます。EAは指値注文のみを追跡します。注文が発動してポジションに変わると、そのポジションは変更されなくなります。
入力パラメータ
- Stop Loss
- Take Profit
- Trailing Step
- Distance from MA for setting a pending order - 現在の価格とMA（590）指標の間の最小距離
- Timeout
- magic number - 一意のエキスパートアドバイザー番号
昨年のM1時間枠でのテスト結果（2017.01.01から2017.10.31まで）:
|銘柄
|パス
|結果
|利益
|期待される利益
|利益率
|回復率
|シャープレシオ
|カスタム
|エクイティDD %
|取引
|USDCAD
|8
|2912,82
|1912,82
|2,66
|1,81
|3,09
|0,05
|0
|32,64
|718
|GBPUSD
|1
|2498,00
|1498,00
|1,53
|1,31
|0,91
|0,03
|0
|69,25
|980
|USDCNH
|4
|2423,50
|1423,50
|0,48
|1,29
|0,60
|0,02
|0
|53,66
|2983
|USDCHF
|2
|1461,92
|461,92
|0,98
|1,21
|0,70
|0,04
|0
|33,33
|469
|NZDUSD
|7
|969,68
|-30,32
|-0,08
|0,98
|-0,04
|0,01
|0
|52,90
|394
|AUDUSD
|6
|677,71
|-322,29
|-0,95
|0,77
|-0,39
|-0,04
|0
|64,30
|339
|EURUSD
|0
|661,05
|-338,95
|-0,48
|0,89
|-0,28
|0,00
|0
|70,87
|701
|GBPCAD
|10
|197,41
|-802,59
|-2,61
|0,38
|-0,42
|-0,14
|0
|92,23
|307
|USDJPY
|3
|195,22
|-804,78
|-2,24
|0,61
|-0,52
|0,00
|0
|88,95
|360
|USDRUB
|5
|8,45
|-991,55
|-13,05
|0,00
|-1,00
|-0,52
|0
|99,24
|76
|USDSEK
|9
|6,67
|-993,33
|-1,16
|0,38
|-0,72
|-0,27
|0
|99,53
|860
USDCAD:
ShadeOpenX
この指標は、指標設定で指定された現在の日の期間を、色付きの四角形でマークします。ShadeOpen
この指標は、指標設定で指定された時間を色付きの長方形で示します。
Exp_NRTR_ATR_STOP_Tm
NRTR_ATR_STOP指標シグナルに基づく取引システムで、厳密な取引時間間隔を設定する可能性があります。Exp_ColorJFatl_Digit_Duplex
1つのエキスパートアドバイザーでさまざまな方法で設定できる、ColorJFatl_Digitの移動方向の変更に基づく買い取引と売り取引のための2つの同一の取引システムです。