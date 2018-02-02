CodeBaseSecciones
Indicadores

ShadeOpen - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
732
Ranking:
(17)
Publicado:
ShadeOpen.mq5 (27.67 KB) ver
El indicador marca el intervalo de tiempo establecido en los ajustes de entrada usando rectángulos de color. El rectángulo interno está construido a base de los precios de apertura y cierre del intervalo de trading (cuerpo de la vela resultante para el intervalo), el rectángulo superior e inferior representa las sombras de esta vela.

Las velas crecientes están coloreadas en tono verde/verde claro, y las cayentes, en tono amarrillo/amarrillo oscuro. Para el dibujado del indicador se utiliza el estilo DRAW_FILLING.

Fig. 1. Indicador ShadeOpen

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19339

LeadLagRelationshipTester LeadLagRelationshipTester

Script para comprobar el indicador LeadLagRelationship (https://www.mql5.com/ru/market/product/26229)

Alert Crossing Moving Average Nth Bar Alert Crossing Moving Average Nth Bar

Es la señal que llega (archivo de sonido, aviso de email, Push) cuando el indicador iMA (Moving Average, MA) cruza la barra con el número N.

ShadeOpenX ShadeOpenX

El indicador marca el intervalo de tiempo durante el día actual establecido en los ajustes de entrada usando rectángulos de color.

Disaster Disaster

Trabajo con órdenes pendientes (Buy Stop y Sell Stop). Se usa el indicador iMA (Moving Average, MA) con un período MUY grande - 590.