El indicador marca el intervalo de tiempo establecido en los ajustes de entrada usando rectángulos de color. El rectángulo interno está construido a base de los precios de apertura y cierre del intervalo de trading (cuerpo de la vela resultante para el intervalo), el rectángulo superior e inferior representa las sombras de esta vela.

Las velas crecientes están coloreadas en tono verde/verde claro, y las cayentes, en tono amarrillo/amarrillo oscuro. Para el dibujado del indicador se utiliza el estilo DRAW_FILLING.

Fig. 1. Indicador ShadeOpen.