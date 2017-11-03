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Disaster - эксперт для MetaTrader 5

maxfade | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2131
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
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Автор идеи - Maxym Kondratiuk, автор кода mq5 - barabashkakvn.

В основе торговой стратегии лежит наблюдение, показывающее, что если цена пересекает график МА и проходит определенное расстояние, то цена продолжит движение дальше в том же направлении.

Работа идет с отложенными (Buy Stop и Sell Stop) ордерами. Сами отложенные ордера модифицируются так, чтобы быть на расстоянии Distance from MA for setting a pending order от текущий цены. Работа идет через каждые Timeout секунд. То есть здесь применен трейлинг только для отложенных ордеров: после того как отложенный ордер сработает и появится позиция, эта позиция уже не будет модифицироваться.


Входные параметры

  • Stop Loss - стоп лосс;
  • Take Profit - тейк профит;
  • Trailing Step - шаг трейлинга отложенных ордеров;
  • Distance from MA for setting a pending order - минимальная дистанция между текущей ценой и индикатором MA(590);
  • Timeout - тайм аут;
  • magic number - индивидуальный номер советника.

Результаты тестирования за последний год (с 2017.01.01 по 2017.10.31) на периоде M1:

Symbol Pass Result Profit Expected Payoff Profit Factor Recovery Factor Sharpe Ratio Custom Equity DD % Trades
USDCAD 8 2912,82 1912,82 2,66 1,81 3,09 0,05 0 32,64 718
GBPUSD 1 2498,00 1498,00 1,53 1,31 0,91 0,03 0 69,25 980
USDCNH 4 2423,50 1423,50 0,48 1,29 0,60 0,02 0 53,66 2983
USDCHF 2 1461,92 461,92 0,98 1,21 0,70 0,04 0 33,33 469
NZDUSD 7 969,68 -30,32 -0,08 0,98 -0,04 0,01 0 52,90 394
AUDUSD 6 677,71 -322,29 -0,95 0,77 -0,39 -0,04 0 64,30 339
EURUSD 0 661,05 -338,95 -0,48 0,89 -0,28 0,00 0 70,87 701
GBPCAD 10 197,41 -802,59 -2,61 0,38 -0,42 -0,14 0 92,23 307
USDJPY 3 195,22 -804,78 -2,24 0,61 -0,52 0,00 0 88,95 360
USDRUB 5 8,45 -991,55 -13,05 0,00 -1,00 -0,52 0 99,24 76
USDSEK 9 6,67 -993,33 -1,16 0,38 -0,72 -0,27 0 99,53 860

    USDCAD:

    Disaster, USDCAD

    ShadeOpen ShadeOpen

    Индикатор выделяет цветными прямоугольниками отмеченный во входных настройках период времени.

    Alert Crossing Moving Average Nth Bar Alert Crossing Moving Average Nth Bar

    Сигнал (звуковой файл, уведомление на email, Push) при пересечении индикатором iMA (Moving Average, MA) бара под номером N.

    ShadeOpenX ShadeOpenX

    Индикатор выделяет цветными прямоугольниками отмеченный во входных настройках период времени за текущий день.

    Exp_NRTR_ATR_STOP_Tm Exp_NRTR_ATR_STOP_Tm

    Торговая система на основе сигналов индикатора NRTR_ATR_STOP с возможностью жесткой фиксации временного диапазона торговли.