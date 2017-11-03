Автор идеи - Maxym Kondratiuk, автор кода mq5 - barabashkakvn.

В основе торговой стратегии лежит наблюдение, показывающее, что если цена пересекает график МА и проходит определенное расстояние, то цена продолжит движение дальше в том же направлении.

Работа идет с отложенными (Buy Stop и Sell Stop) ордерами. Сами отложенные ордера модифицируются так, чтобы быть на расстоянии Distance from MA for setting a pending order от текущий цены. Работа идет через каждые Timeout секунд. То есть здесь применен трейлинг только для отложенных ордеров: после того как отложенный ордер сработает и появится позиция, эта позиция уже не будет модифицироваться.





Входные параметры

Stop Loss - стоп лосс;

- стоп лосс; Take Profit - тейк профит;

- тейк профит; Trailing Step - шаг трейлинга отложенных ордеров;

- шаг трейлинга отложенных ордеров; Distance from MA for setting a pending order - минимальная дистанция между текущей ценой и индикатором MA(590);

- минимальная дистанция между текущей ценой и индикатором MA(590); Timeout - тайм аут;

- тайм аут; magic number - индивидуальный номер советника.

Результаты тестирования за последний год (с 2017.01.01 по 2017.10.31) на периоде M1:

Symbol Pass Result Profit Expected Payoff Profit Factor Recovery Factor Sharpe Ratio Custom Equity DD % Trades USDCAD 8 2912,82 1912,82 2,66 1,81 3,09 0,05 0 32,64 718 GBPUSD 1 2498,00 1498,00 1,53 1,31 0,91 0,03 0 69,25 980 USDCNH 4 2423,50 1423,50 0,48 1,29 0,60 0,02 0 53,66 2983 USDCHF 2 1461,92 461,92 0,98 1,21 0,70 0,04 0 33,33 469 NZDUSD 7 969,68 -30,32 -0,08 0,98 -0,04 0,01 0 52,90 394 AUDUSD 6 677,71 -322,29 -0,95 0,77 -0,39 -0,04 0 64,30 339 EURUSD 0 661,05 -338,95 -0,48 0,89 -0,28 0,00 0 70,87 701 GBPCAD 10 197,41 -802,59 -2,61 0,38 -0,42 -0,14 0 92,23 307 USDJPY 3 195,22 -804,78 -2,24 0,61 -0,52 0,00 0 88,95 360 USDRUB 5 8,45 -991,55 -13,05 0,00 -1,00 -0,52 0 99,24 76 USDSEK 9 6,67 -993,33 -1,16 0,38 -0,72 -0,27 0 99,53 860

USDCAD: