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Disaster - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - Maxym Kondratiuk, автор кода mq5 - barabashkakvn.
В основе торговой стратегии лежит наблюдение, показывающее, что если цена пересекает график МА и проходит определенное расстояние, то цена продолжит движение дальше в том же направлении.
Работа идет с отложенными (Buy Stop и Sell Stop) ордерами. Сами отложенные ордера модифицируются так, чтобы быть на расстоянии Distance from MA for setting a pending order от текущий цены. Работа идет через каждые Timeout секунд. То есть здесь применен трейлинг только для отложенных ордеров: после того как отложенный ордер сработает и появится позиция, эта позиция уже не будет модифицироваться.
Входные параметры
- Stop Loss - стоп лосс;
- Take Profit - тейк профит;
- Trailing Step - шаг трейлинга отложенных ордеров;
- Distance from MA for setting a pending order - минимальная дистанция между текущей ценой и индикатором MA(590);
- Timeout - тайм аут;
- magic number - индивидуальный номер советника.
Результаты тестирования за последний год (с 2017.01.01 по 2017.10.31) на периоде M1:
|Symbol
|Pass
|Result
|Profit
|Expected Payoff
|Profit Factor
|Recovery Factor
|Sharpe Ratio
|Custom
|Equity DD %
|Trades
|USDCAD
|8
|2912,82
|1912,82
|2,66
|1,81
|3,09
|0,05
|0
|32,64
|718
|GBPUSD
|1
|2498,00
|1498,00
|1,53
|1,31
|0,91
|0,03
|0
|69,25
|980
|USDCNH
|4
|2423,50
|1423,50
|0,48
|1,29
|0,60
|0,02
|0
|53,66
|2983
|USDCHF
|2
|1461,92
|461,92
|0,98
|1,21
|0,70
|0,04
|0
|33,33
|469
|NZDUSD
|7
|969,68
|-30,32
|-0,08
|0,98
|-0,04
|0,01
|0
|52,90
|394
|AUDUSD
|6
|677,71
|-322,29
|-0,95
|0,77
|-0,39
|-0,04
|0
|64,30
|339
|EURUSD
|0
|661,05
|-338,95
|-0,48
|0,89
|-0,28
|0,00
|0
|70,87
|701
|GBPCAD
|10
|197,41
|-802,59
|-2,61
|0,38
|-0,42
|-0,14
|0
|92,23
|307
|USDJPY
|3
|195,22
|-804,78
|-2,24
|0,61
|-0,52
|0,00
|0
|88,95
|360
|USDRUB
|5
|8,45
|-991,55
|-13,05
|0,00
|-1,00
|-0,52
|0
|99,24
|76
|USDSEK
|9
|6,67
|-993,33
|-1,16
|0,38
|-0,72
|-0,27
|0
|99,53
|860
USDCAD:
Индикатор выделяет цветными прямоугольниками отмеченный во входных настройках период времени.Alert Crossing Moving Average Nth Bar
Сигнал (звуковой файл, уведомление на email, Push) при пересечении индикатором iMA (Moving Average, MA) бара под номером N.
Индикатор выделяет цветными прямоугольниками отмеченный во входных настройках период времени за текущий день.Exp_NRTR_ATR_STOP_Tm
Торговая система на основе сигналов индикатора NRTR_ATR_STOP с возможностью жесткой фиксации временного диапазона торговли.