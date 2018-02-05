Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Disaster - expert para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Vladimir Karputov
- Visualizações:
- 971
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor da ideia - Maxym Kondratiuk, Autor do código mq5 - barabashkakvn.
A estratégia de negociação é baseada na seguinte observação: se o preço cruzar o gráfico da MA e passa uma certa distância, o preço continuará avançando na mesma direção.
O trabalho é realizado com ordens pendentes (Buy Stop e Sell Stop). As ordens pendentes são modificadas de forma a estar a uma distância Distance from MA for setting a pending order em relação ao preço atual. Trabalho ocorre a cada Timeout segundos. Ou seja, o trailing é aplicado apenas para as ordens pendentes: após a ordem pendente ser acionada e aparecer a posição, esta posição já não será modificada.
Parâmetros de entrada
- Stop Loss - stop-loss;
- Take Profit - take-profit;
- Trailing Step - passo do trailing das ordens pendentes;
- Distance from MA for setting a pending order - distância mínima entre o preço atual e o indicador MA (590);
- Timeout - tempo limite;
- magic number - número individual do EA.
Resultados de teste para o último ano (de 2017/01/01 a 2017/10/31) para o período M1:
|Symbol
|Pass
|Result
|Profit
|Expected Payoff
|Profit Factor
|Recovery Factor
|Sharpe Ratio
|Custom
|Equity DD %
|Trades
|USDCAD
|8
|2912,82
|1912,82
|2,66
|1,81
|3,09
|0,05
|0
|32,64
|718
|GBPUSD
|1
|2498,00
|1498,00
|1,53
|1,31
|0,91
|0,03
|0
|69,25
|980
|USDCNH
|4
|2423,50
|1423,50
|0,48
|1,29
|0,60
|0,02
|0
|53,66
|2983
|USDCHF
|2
|1461,92
|461,92
|0,98
|1,21
|0,70
|0,04
|0
|33,33
|469
|NZDUSD
|7
|969,68
|-30,32
|-0,08
|0,98
|-0,04
|0,01
|0
|52,90
|394
|AUDUSD
|6
|677,71
|-322,29
|-0,95
|0,77
|-0,39
|-0,04
|0
|64,30
|339
|EURUSD
|0
|661,05
|-338,95
|-0,48
|0,89
|-0,28
|0,00
|0
|70,87
|701
|GBPCAD
|10
|197,41
|-802,59
|-2,61
|0,38
|-0,42
|-0,14
|0
|92,23
|307
|USDJPY
|3
|195,22
|-804,78
|-2,24
|0,61
|-0,52
|0,00
|0
|88,95
|360
|USDRUB
|5
|8,45
|-991,55
|-13,05
|0,00
|-1,00
|-0,52
|0
|99,24
|76
|USDSEK
|9
|6,67
|-993,33
|-1,16
|0,38
|-0,72
|-0,27
|0
|99,53
|860
USDCAD:
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19341
Os indicador destaca com retângulos coloridos o período, marcado nas configurações de entrada, para o dia atual.ShadeOpen
Os indicador destaca com retângulos coloridos o período, marcado nas configurações de entrada.
Sistema de negociação baseado nos sinais do indicador NRTR_ATR_STOP, com funcionalidade de fixação "hard-coded" da faixa temporal de negociação.Exp_ColorJFatl_Digit_Duplex
Dois sistemas de negociação idênticos, baseados na mudança na direção da média móvel ColorJFatl_Digit, para posições longas e curtas que podem ser configurados de várias maneiras num expert.