Autor da ideia - Maxym Kondratiuk, Autor do código mq5 - barabashkakvn.

A estratégia de negociação é baseada na seguinte observação: se o preço cruzar o gráfico da MA e passa uma certa distância, o preço continuará avançando na mesma direção.

O trabalho é realizado com ordens pendentes (Buy Stop e Sell Stop). As ordens pendentes são modificadas de forma a estar a uma distância Distance from MA for setting a pending order em relação ao preço atual. Trabalho ocorre a cada Timeout segundos. Ou seja, o trailing é aplicado apenas para as ordens pendentes: após a ordem pendente ser acionada e aparecer a posição, esta posição já não será modificada.





Parâmetros de entrada

Stop Loss - stop-loss;

- stop-loss; Take Profit - take-profit;

- take-profit; Trailing Step - passo do trailing das ordens pendentes;

- passo do trailing das ordens pendentes; Distance from MA for setting a pending order - distância mínima entre o preço atual e o indicador MA (590);

- distância mínima entre o preço atual e o indicador MA (590); Timeout - tempo limite;

- tempo limite; magic number - número individual do EA.

Resultados de teste para o último ano (de 2017/01/01 a 2017/10/31) para o período M1:

Symbol Pass Result Profit Expected Payoff Profit Factor Recovery Factor Sharpe Ratio Custom Equity DD % Trades USDCAD 8 2912,82 1912,82 2,66 1,81 3,09 0,05 0 32,64 718 GBPUSD 1 2498,00 1498,00 1,53 1,31 0,91 0,03 0 69,25 980 USDCNH 4 2423,50 1423,50 0,48 1,29 0,60 0,02 0 53,66 2983 USDCHF 2 1461,92 461,92 0,98 1,21 0,70 0,04 0 33,33 469 NZDUSD 7 969,68 -30,32 -0,08 0,98 -0,04 0,01 0 52,90 394 AUDUSD 6 677,71 -322,29 -0,95 0,77 -0,39 -0,04 0 64,30 339 EURUSD 0 661,05 -338,95 -0,48 0,89 -0,28 0,00 0 70,87 701 GBPCAD 10 197,41 -802,59 -2,61 0,38 -0,42 -0,14 0 92,23 307 USDJPY 3 195,22 -804,78 -2,24 0,61 -0,52 0,00 0 88,95 360 USDRUB 5 8,45 -991,55 -13,05 0,00 -1,00 -0,52 0 99,24 76 USDSEK 9 6,67 -993,33 -1,16 0,38 -0,72 -0,27 0 99,53 860

USDCAD: