Disaster - Experte für den MetaTrader 5

Veröffentlicht:
Veröffentlicht:
Vladimir Karputov
Ansichten:
768
Rating:
(17)
Veröffentlicht:
Disaster.mq5 (19.03 KB) ansehen
Autor der Idee - Maxym Kondratiuk, Autor des mq5 Codes - barabashkakvn.

Die Strategie basiert auf der folgenden Beobachtung: wenn der Preis den МА Chart durchkreuzt und dann weiter läuft, setzt der Preis die Bewegung in dieselbe Richtung fort.

Der EA verwendet Pending Orders (Buy Stop und Sell Stop). Die Pending Orders werden so modifiziert, dass sie sich im Abstand Distance from MA for setting a pending order vom aktuellen Preis befinden. Die Arbeit erfolgt jede Timeout Sekunden. D.h. hier wird das Trailing nur für Pending Orders verwendet: nach dem eine Pending Order ausgelöst wird und eine Position erscheint, wird diese Position nicht mehr modifiziert.


Eingabeparameter

  • Stop Loss
  • Take Profit
  • Trailing Step - Schritt des Trailing Stops von Pending Orders;
  • Distance from MA for setting a pending order - minimaler Abstand zwischen dem aktuellen Preis und dem Indikator MA(590);
  • Timeout;
  • magic number - individuelle Nummer des Expert Advisors.

Testergebnisse für das letzte Jahr (von 2017.01.01 bis 2017.10.31) auf M1:

Symbol Pass Result Profit Expected Payoff Profit Factor Recovery Factor Sharpe Ratio Custom Equity DD % Trades
USDCAD 8 2912,82 1912,82 2,66 1,81 3,09 0,05 0 32,64 718
GBPUSD 1 2498,00 1498,00 1,53 1,31 0,91 0,03 0 69,25 980
USDCNH 4 2423,50 1423,50 0,48 1,29 0,60 0,02 0 53,66 2983
USDCHF 2 1461,92 461,92 0,98 1,21 0,70 0,04 0 33,33 469
NZDUSD 7 969,68 -30,32 -0,08 0,98 -0,04 0,01 0 52,90 394
AUDUSD 6 677,71 -322,29 -0,95 0,77 -0,39 -0,04 0 64,30 339
EURUSD 0 661,05 -338,95 -0,48 0,89 -0,28 0,00 0 70,87 701
GBPCAD 10 197,41 -802,59 -2,61 0,38 -0,42 -0,14 0 92,23 307
USDJPY 3 195,22 -804,78 -2,24 0,61 -0,52 0,00 0 88,95 360
USDRUB 5 8,45 -991,55 -13,05 0,00 -1,00 -0,52 0 99,24 76
USDSEK 9 6,67 -993,33 -1,16 0,38 -0,72 -0,27 0 99,53 860

    USDCAD:

    Disaster, USDCAD

    Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
    Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/19341

