Autor der Idee - Maxym Kondratiuk, Autor des mq5 Codes - barabashkakvn.

Die Strategie basiert auf der folgenden Beobachtung: wenn der Preis den МА Chart durchkreuzt und dann weiter läuft, setzt der Preis die Bewegung in dieselbe Richtung fort.

Der EA verwendet Pending Orders (Buy Stop und Sell Stop). Die Pending Orders werden so modifiziert, dass sie sich im Abstand Distance from MA for setting a pending order vom aktuellen Preis befinden. Die Arbeit erfolgt jede Timeout Sekunden. D.h. hier wird das Trailing nur für Pending Orders verwendet: nach dem eine Pending Order ausgelöst wird und eine Position erscheint, wird diese Position nicht mehr modifiziert.





Eingabeparameter

Stop Loss

Take Profit

Trailing Step - Schritt des Trailing Stops von Pending Orders;

Distance from MA for setting a pending order - minimaler Abstand zwischen dem aktuellen Preis und dem Indikator MA(590);

Timeout ;

; magic number - individuelle Nummer des Expert Advisors.

Testergebnisse für das letzte Jahr (von 2017.01.01 bis 2017.10.31) auf M1:

Symbol Pass Result Profit Expected Payoff Profit Factor Recovery Factor Sharpe Ratio Custom Equity DD % Trades USDCAD 8 2912,82 1912,82 2,66 1,81 3,09 0,05 0 32,64 718 GBPUSD 1 2498,00 1498,00 1,53 1,31 0,91 0,03 0 69,25 980 USDCNH 4 2423,50 1423,50 0,48 1,29 0,60 0,02 0 53,66 2983 USDCHF 2 1461,92 461,92 0,98 1,21 0,70 0,04 0 33,33 469 NZDUSD 7 969,68 -30,32 -0,08 0,98 -0,04 0,01 0 52,90 394 AUDUSD 6 677,71 -322,29 -0,95 0,77 -0,39 -0,04 0 64,30 339 EURUSD 0 661,05 -338,95 -0,48 0,89 -0,28 0,00 0 70,87 701 GBPCAD 10 197,41 -802,59 -2,61 0,38 -0,42 -0,14 0 92,23 307 USDJPY 3 195,22 -804,78 -2,24 0,61 -0,52 0,00 0 88,95 360 USDRUB 5 8,45 -991,55 -13,05 0,00 -1,00 -0,52 0 99,24 76 USDSEK 9 6,67 -993,33 -1,16 0,38 -0,72 -0,27 0 99,53 860

USDCAD: