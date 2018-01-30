und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Disaster - Experte für den MetaTrader 5
- Veröffentlicht:
- Vladimir Karputov
- Ansichten:
- 768
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Autor der Idee - Maxym Kondratiuk, Autor des mq5 Codes - barabashkakvn.
Die Strategie basiert auf der folgenden Beobachtung: wenn der Preis den МА Chart durchkreuzt und dann weiter läuft, setzt der Preis die Bewegung in dieselbe Richtung fort.
Der EA verwendet Pending Orders (Buy Stop und Sell Stop). Die Pending Orders werden so modifiziert, dass sie sich im Abstand Distance from MA for setting a pending order vom aktuellen Preis befinden. Die Arbeit erfolgt jede Timeout Sekunden. D.h. hier wird das Trailing nur für Pending Orders verwendet: nach dem eine Pending Order ausgelöst wird und eine Position erscheint, wird diese Position nicht mehr modifiziert.
Eingabeparameter
- Stop Loss
- Take Profit
- Trailing Step - Schritt des Trailing Stops von Pending Orders;
- Distance from MA for setting a pending order - minimaler Abstand zwischen dem aktuellen Preis und dem Indikator MA(590);
- Timeout;
- magic number - individuelle Nummer des Expert Advisors.
Testergebnisse für das letzte Jahr (von 2017.01.01 bis 2017.10.31) auf M1:
|Symbol
|Pass
|Result
|Profit
|Expected Payoff
|Profit Factor
|Recovery Factor
|Sharpe Ratio
|Custom
|Equity DD %
|Trades
|USDCAD
|8
|2912,82
|1912,82
|2,66
|1,81
|3,09
|0,05
|0
|32,64
|718
|GBPUSD
|1
|2498,00
|1498,00
|1,53
|1,31
|0,91
|0,03
|0
|69,25
|980
|USDCNH
|4
|2423,50
|1423,50
|0,48
|1,29
|0,60
|0,02
|0
|53,66
|2983
|USDCHF
|2
|1461,92
|461,92
|0,98
|1,21
|0,70
|0,04
|0
|33,33
|469
|NZDUSD
|7
|969,68
|-30,32
|-0,08
|0,98
|-0,04
|0,01
|0
|52,90
|394
|AUDUSD
|6
|677,71
|-322,29
|-0,95
|0,77
|-0,39
|-0,04
|0
|64,30
|339
|EURUSD
|0
|661,05
|-338,95
|-0,48
|0,89
|-0,28
|0,00
|0
|70,87
|701
|GBPCAD
|10
|197,41
|-802,59
|-2,61
|0,38
|-0,42
|-0,14
|0
|92,23
|307
|USDJPY
|3
|195,22
|-804,78
|-2,24
|0,61
|-0,52
|0,00
|0
|88,95
|360
|USDRUB
|5
|8,45
|-991,55
|-13,05
|0,00
|-1,00
|-0,52
|0
|99,24
|76
|USDSEK
|9
|6,67
|-993,33
|-1,16
|0,38
|-0,72
|-0,27
|0
|99,53
|860
USDCAD:
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/19341
Der Indikator markiert die in den Einstellungen angegebenen Periode mit farbigen Rechtecken.ShadeOpen
Der Indikator markiert die in den Einstellungen angegebene Periode mit farbigen Rechtecken.
Ein Handelssystem basierend auf Signalen des Indikators NRTR_ATR_STOP mit der Option, ein striktes Handelsintervall festzulegen.Exp_ColorJFatl_Digit_Duplex
Zwei gleiche Handelssysteme basierend auf der Änderung der Bewegungsrichtung des ColorJFatl_Digit MA für Long- und Short-Positionen, die man in einem Expert Advisor unterschiedlich einstellen kann.