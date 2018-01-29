代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
EA

Disaster - MetaTrader 5EA

maxfade | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Vladimir Karputov
显示:
1171
等级:
(17)
已发布:
Disaster.mq5 (19.03 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

思路提供者:  Maxym Kondratiuk, mq5 代码作者: barabashkakvn

交易策略基于观察, 这表明如果价格穿越 MA 图表并移动一定距离, 价格可能继续向同一方向移动。

EA 使用 Buy Stop 和 Sell Stop 挂单。跟踪当前价格并按照指定的 距 MA 的距离设置挂单 参数修改挂单。每当 Timeout 秒之后执行一次。该 EA 只追踪挂单。一旦订单触发并变成持仓, 则不再修改持仓。


输入参数

  • 止损
  • 止盈
  • Trailing Step
  • Distance from MA for setting a pending order - 当前价格与 MA(590) 指标之间的最小距离
  • Timeout
  • magic number - 独有的智能交易系统编号。

在 M1 时间帧内测试结果 (从 2017.01.01 到 2017.10.31):

品种 递次 结果 盈利 预期收益 盈利因子 复原因子 锋锐比率 自定义 净值回撤 % 交易数
USDCAD 8 2912,82 1912,82 2,66 1,81 3,09 0,05 0 32,64 718
GBPUSD 1 2498,00 1498,00 1,53 1,31 0,91 0,03 0 69,25 980
USDCNH 4 2423,50 1423,50 0,48 1,29 0,60 0,02 0 53,66 2983
USDCHF 2 1461,92 461,92 0,98 1,21 0,70 0,04 0 33,33 469
NZDUSD 7 969,68 -30,32 -0,08 0,98 -0,04 0,01 0 52,90 394
AUDUSD 6 677,71 -322,29 -0,95 0,77 -0,39 -0,04 0 64,30 339
EURUSD 0 661,05 -338,95 -0,48 0,89 -0,28 0,00 0 70,87 701
GBPCAD 10 197,41 -802,59 -2,61 0,38 -0,42 -0,14 0 92,23 307
USDJPY 3 195,22 -804,78 -2,24 0,61 -0,52 0,00 0 88,95 360
USDRUB 5 8,45 -991,55 -13,05 0,00 -1,00 -0,52 0 99,24 76
USDSEK 9 6,67 -993,33 -1,16 0,38 -0,72 -0,27 0 99,53 860

    USDCAD:

    Disaster, USDCAD

    由MetaQuotes Ltd译自俄语
    原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19341

    ShadeOpenX ShadeOpenX

    指标使用彩色矩形标记指标设置中指定的当日时间周期。

    ShadeOpen ShadeOpen

    指标使用彩色矩形标记指标设置中指定的时间周期。

    Exp_NRTR_ATR_STOP_Tm Exp_NRTR_ATR_STOP_Tm

    交易系统基于 NRTR_ATR_STOP 指标信号, 可以设置严格的交易时间间隔。

    Exp_ColorJFatl_Digit_Duplex Exp_ColorJFatl_Digit_Duplex

    两款相同的交易系统, 基于 ColorJFatl_Digit 移动方向进行多头和空头交易, 在一个智能交易系统中能够以不同的方式进行配置。