请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Disaster - MetaTrader 5EA
- 发布者:
- Vladimir Karputov
- 显示:
- 1171
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路提供者: Maxym Kondratiuk, mq5 代码作者: barabashkakvn。
交易策略基于观察, 这表明如果价格穿越 MA 图表并移动一定距离, 价格可能继续向同一方向移动。
EA 使用 Buy Stop 和 Sell Stop 挂单。跟踪当前价格并按照指定的 距 MA 的距离设置挂单 参数修改挂单。每当 Timeout 秒之后执行一次。该 EA 只追踪挂单。一旦订单触发并变成持仓, 则不再修改持仓。
输入参数
- 止损
- 止盈
- Trailing Step
- Distance from MA for setting a pending order - 当前价格与 MA(590) 指标之间的最小距离
- Timeout
- magic number - 独有的智能交易系统编号。
在 M1 时间帧内测试结果 (从 2017.01.01 到 2017.10.31):
|品种
|递次
|结果
|盈利
|预期收益
|盈利因子
|复原因子
|锋锐比率
|自定义
|净值回撤 %
|交易数
|USDCAD
|8
|2912,82
|1912,82
|2,66
|1,81
|3,09
|0,05
|0
|32,64
|718
|GBPUSD
|1
|2498,00
|1498,00
|1,53
|1,31
|0,91
|0,03
|0
|69,25
|980
|USDCNH
|4
|2423,50
|1423,50
|0,48
|1,29
|0,60
|0,02
|0
|53,66
|2983
|USDCHF
|2
|1461,92
|461,92
|0,98
|1,21
|0,70
|0,04
|0
|33,33
|469
|NZDUSD
|7
|969,68
|-30,32
|-0,08
|0,98
|-0,04
|0,01
|0
|52,90
|394
|AUDUSD
|6
|677,71
|-322,29
|-0,95
|0,77
|-0,39
|-0,04
|0
|64,30
|339
|EURUSD
|0
|661,05
|-338,95
|-0,48
|0,89
|-0,28
|0,00
|0
|70,87
|701
|GBPCAD
|10
|197,41
|-802,59
|-2,61
|0,38
|-0,42
|-0,14
|0
|92,23
|307
|USDJPY
|3
|195,22
|-804,78
|-2,24
|0,61
|-0,52
|0,00
|0
|88,95
|360
|USDRUB
|5
|8,45
|-991,55
|-13,05
|0,00
|-1,00
|-0,52
|0
|99,24
|76
|USDSEK
|9
|6,67
|-993,33
|-1,16
|0,38
|-0,72
|-0,27
|0
|99,53
|860
USDCAD:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19341
ShadeOpenX
指标使用彩色矩形标记指标设置中指定的当日时间周期。ShadeOpen
指标使用彩色矩形标记指标设置中指定的时间周期。
Exp_NRTR_ATR_STOP_Tm
交易系统基于 NRTR_ATR_STOP 指标信号, 可以设置严格的交易时间间隔。Exp_ColorJFatl_Digit_Duplex
两款相同的交易系统, 基于 ColorJFatl_Digit 移动方向进行多头和空头交易, 在一个智能交易系统中能够以不同的方式进行配置。