思路提供者: Maxym Kondratiuk, mq5 代码作者: barabashkakvn。

交易策略基于观察, 这表明如果价格穿越 MA 图表并移动一定距离, 价格可能继续向同一方向移动。

EA 使用 Buy Stop 和 Sell Stop 挂单。跟踪当前价格并按照指定的 距 MA 的距离设置挂单 参数修改挂单。每当 Timeout 秒之后执行一次。该 EA 只追踪挂单。一旦订单触发并变成持仓, 则不再修改持仓。





输入参数

止损

止盈

Trailing Step

Distance from MA for setting a pending order - 当前价格与 MA(590) 指标之间的最小距离

- 当前价格与 MA(590) 指标之间的最小距离 Timeout

magic number - 独有的智能交易系统编号。

在 M1 时间帧内测试结果 (从 2017.01.01 到 2017.10.31):

品种 递次 结果 盈利 预期收益 盈利因子 复原因子 锋锐比率 自定义 净值回撤 % 交易数 USDCAD 8 2912,82 1912,82 2,66 1,81 3,09 0,05 0 32,64 718 GBPUSD 1 2498,00 1498,00 1,53 1,31 0,91 0,03 0 69,25 980 USDCNH 4 2423,50 1423,50 0,48 1,29 0,60 0,02 0 53,66 2983 USDCHF 2 1461,92 461,92 0,98 1,21 0,70 0,04 0 33,33 469 NZDUSD 7 969,68 -30,32 -0,08 0,98 -0,04 0,01 0 52,90 394 AUDUSD 6 677,71 -322,29 -0,95 0,77 -0,39 -0,04 0 64,30 339 EURUSD 0 661,05 -338,95 -0,48 0,89 -0,28 0,00 0 70,87 701 GBPCAD 10 197,41 -802,59 -2,61 0,38 -0,42 -0,14 0 92,23 307 USDJPY 3 195,22 -804,78 -2,24 0,61 -0,52 0,00 0 88,95 360 USDRUB 5 8,45 -991,55 -13,05 0,00 -1,00 -0,52 0 99,24 76 USDSEK 9 6,67 -993,33 -1,16 0,38 -0,72 -0,27 0 99,53 860

