Es la modificación del script Statistics of candles. Calcular el número de las series de las barras alcistas y bajistas. Visualizar los resultados en forma del gráfico. Guardar la captura de pantalla del gráfico obtenido. Se utiliza la clase CGraphic.
Modificaciones y adiciones
- Para el eje «Y», ahora están disponibles dos tipos de la estadística por las series de las barras:
- Número de las series (había en la versión 1.xxx);
- Porcentaje de las series (nuevo en la versión 2.xxx).
- Dibujado del gráfico usando el suavizado (nuevo en la versión 2.xxx).
Parámetros de entrada
- Count of bars - número de barras (desde la más derecha en el gráfico) para las que se realizará el cálculo;
- Verification - bandera para imprimir las series temporales copiadas para este símbolo y el array final de las series de las barras. ¡Atención! Tiene sentido activar solamente si el parámetro Count of bars no supera 15-30. De lo contrario, habrá un volumen elevado de datos imprimidos;
- Save screenShot - bandera para permitir/prohibir guardar las capturas de pantalla del gráfico final;
- Sleep (milliseconds) - retardo de visualización del gráfico final;
- Output statistics - apariencia del gráfico: número de las series o porcentaje de las series.
Fig. 1. EURUSD,M5. 1200 bars. Percent.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19323
