Scripts

Statistics of candles 2 - script para MetaTrader 5

Vladimir Karputov | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1102
Ranking:
(23)
Publicado:
Es la modificación del script Statistics of candles. Calcular el número de las series de las barras alcistas y bajistas. Visualizar los resultados en forma del gráfico. Guardar la captura de pantalla del gráfico obtenido. Se utiliza la clase CGraphic.


Modificaciones y adiciones

  • Para el eje «Y», ahora están disponibles dos tipos de la estadística por las series de las barras:
    • Número de las series (había en la versión 1.xxx);
    • Porcentaje de las series (nuevo en la versión 2.xxx).
  • Dibujado del gráfico usando el suavizado (nuevo en la versión 2.xxx).


Parámetros de entrada

  • Count of bars - número de barras (desde la más derecha en el gráfico) para las que se realizará el cálculo;
  • Verification - bandera para imprimir las series temporales copiadas para este símbolo y el array final de las series de las barras. ¡Atención! Tiene sentido activar solamente si el parámetro Count of bars no supera 15-30. De lo contrario, habrá un volumen elevado de datos imprimidos;
  • Save screenShot - bandera para permitir/prohibir guardar las capturas de pantalla del gráfico final;
  • Sleep (milliseconds) - retardo de visualización del gráfico final;
  • Output statistics - apariencia del gráfico: número de las series o porcentaje de las series.

EURUSD,M5. 1200 bars. Percent

Fig. 1. EURUSD,M5. 1200 bars. Percent.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19323

DeMarkerValues DeMarkerValues

Este indicador muestra los valores del período del oscilador DeMarker determinado por el usuario para cada timeframe en forma del bloque de texto.

WPRValues WPRValues

Este indicador muestra los valores del período del oscilador WPR determinado por el usuario para cada timeframe en forma del bloque de texto.

Count of candles in interval (histogram) Count of candles in interval (histogram)

Este indicador muestra el número de las barras alcistas y bajistas en un determinado intervalo.

MAMACD MAMACD

Estrategia a abse de iMA (Moving Average, MA) y iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD).