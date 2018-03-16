無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ローソク足の統計 2 - MetaTrader 5のためのスクリプト
- ビュー:
- 1198
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
ローソク足の統計スクリプトの修正版です。一連の強気/弱気バーでのバーの数を数えます。結果をチャートとして表示します。チャートのスクリーンショットを保存します。CGraphicクラスが使われています。
新しいこと
- Y軸に一連のバーに関する2種類の統計が表示されるようになりました。
- シリーズの数（バージョン1.xxxで利用可能）
- シリーズの割合（バージョン2.xxxの新機能）
- 平滑化されたチャートの描画（2.xxxの新機能）
入力パラメータ
- Count of bars - 計算が実行されるバーの数（チャートの一番右のバーからのもの）
- Verification - この銘柄のコピーされた時系列を印刷するためのフラグと結果として得られる一連のバーの配列（注意: これはCount of barsパラメータが15-30のときのみに有効にされるべきです。それ以外の場合、印刷されるデータの量は非常に大きくなります。）
- Save screenShot - チャートのスクリーンショットを保存を有効/無効にします
- Sleep (milliseconds) - チャートを表示するまでのミリ秒
- Output statistics - チャートモード: シリーズの数またはシリーズの割合
図1 EURUSD,M5. 1200バーパーセント
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19323
DeMarkerValues
この指標は、各時間枠のDeMarkerオシレータ周期のユーザ定義値のテキストブロックを表示します。WPRValues
この指標は、各時間枠のユーザ定義WRPオシレータ期間の値を含むテキストブロックを表示します。
ローソク足の数（ヒストグラム）
この指標は、指定された間隔での強気と弱気のバーの数を示します。MAMACD
iMA（移動平均、MA）とiMACD（移動平均収束/発散、MACD）に基づく戦略です。