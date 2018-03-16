コードベースセクション
ポケットに対して
スクリプト

ローソク足の統計 2 - MetaTrader 5のためのスクリプト

ローソク足の統計スクリプトの修正版です。一連の強気/弱気バーでのバーの数を数えます。結果をチャートとして表示します。チャートのスクリーンショットを保存します。CGraphicクラスが使われています。


新しいこと

  • Y軸に一連のバーに関する2種類の統計が表示されるようになりました。
    • シリーズの数（バージョン1.xxxで利用可能）
    • シリーズの割合（バージョン2.xxxの新機能）
  • 平滑化されたチャートの描画（2.xxxの新機能）


入力パラメータ

  • Count of bars - 計算が実行されるバーの数（チャートの一番右のバーからのもの）
  • Verification - この銘柄のコピーされた時系列を印刷するためのフラグと結果として得られる一連のバーの配列（注意: これはCount of barsパラメータが15-30のときのみに有効にされるべきです。それ以外の場合、印刷されるデータの量は非常に大きくなります。）
  • Save screenShot - チャートのスクリーンショットを保存を有効/無効にします
  • Sleep (milliseconds) - チャートを表示するまでのミリ秒
  • Output statistics - チャートモード: シリーズの数またはシリーズの割合

EURUSD,M5. 1200バーパーセント

図1　EURUSD,M5. 1200バーパーセント

