Statistics of candles 2 - script para MetaTrader 5
2386
Modificação do script Statistics of candles. Contagem de barras de alta e de baixa em série. Exibição de totais sob a forma de um gráfico. Salvar a captura de tela do gráfico obtido. Usa-se a classe CGraphic.
Alterações e aditamentos
- Dois tipos de estatísticas sobre a série de barras está agora disponível para o eixo "Y":
- Número de séries (houve na versão 1.xxx);
- Porcentagem de séries (adicionado na versão 2.xxx).
- Desenho de gráficos usando suavização (adicionado na versão 2.xxx).
Parâmetros de entrada
- Count of bars - número de barras (desde a mais à direita no gráfico), para o qual será realizado o cálculo;
- Verification - sinalizador para imprimir os timeseries copiados de acordo com o símbolo e a matriz total da série de barras. ATENÇÃO: faz sentido ativar, somente se o parâmetro Count of bars não for superior a 15-30. Caso contrário, haverá uma grande quantidade de dados impressos;
- Save screenShot - sinalizador para ativar/desativar o salvamento de capturas de tela do gráfico de totais;
- Sleep (milliseconds) - atraso na exibição do gráfico de totais;
- Output statistics - tipo de gráfico: número de séries ou porcentagem de séries.
Fig. 1. EURUSD,M5. 1200 bars. Percent.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19323
