Scripts

Statistics of candles 2 - script para MetaTrader 5

Vladimir Karputov | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
2386
Avaliação:
(23)
Publicado:
Publicado:
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Modificação do script Statistics of candles. Contagem de barras de alta e de baixa em série. Exibição de totais sob a forma de um gráfico. Salvar a captura de tela do gráfico obtido. Usa-se a classe CGraphic.


Alterações e aditamentos

  • Dois tipos de estatísticas sobre a série de barras está agora disponível para o eixo "Y":
    • Número de séries (houve na versão 1.xxx);
    • Porcentagem de séries (adicionado na versão 2.xxx).
  • Desenho de gráficos usando suavização (adicionado na versão 2.xxx).


Parâmetros de entrada

  • Count of bars - número de barras (desde a mais à direita no gráfico), para o qual será realizado o cálculo;
  • Verification - sinalizador para imprimir os timeseries copiados de acordo com o símbolo e a matriz total da série de barras. ATENÇÃO: faz sentido ativar, somente se o parâmetro Count of bars não for superior a 15-30. Caso contrário, haverá uma grande quantidade de dados impressos;
  • Save screenShot - sinalizador para ativar/desativar o salvamento de capturas de tela do gráfico de totais;
  • Sleep (milliseconds) - atraso na exibição do gráfico de totais;
  • Output statistics - tipo de gráfico: número de séries ou porcentagem de séries.

EURUSD,M5. 1200 bars. Percent

Fig. 1. EURUSD,M5. 1200 bars. Percent.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19323

