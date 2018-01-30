CodeBaseKategorien
Skripte

Statistics of candles 2 - Skript für den MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Eine Modifikation des Skripts Statistics of candles. Zählen der Serien bullischer und bärischer Balken. Anzeige der Ergebnisse als Chart. Speichern des Screenshots des resultierenden Charts. Es wird die CGraphic Klasse verwendet.


Neue Funktionen

  • Für die Y-Achse sind nun zwei Statistikarten über Serien von Balken verfügbar:
    • Die Anzahl von Serien (in der Version 1.xxx);
    • Prozentanteil von Serien (neu in Version 2.xxx).
  • Zeichnen eines geglätteten Charts (neu in Version 2.xxx).


Eingabeparameter

  • Count of bars - die Anzahl von Balken (vom Balken ganz rechts im Chart), für welche die Berechnung durchgeführt wird;
  • Verification - das Flag für die Ausgabe der kopierten Zeitreihen des Symbols und des resultierenden Arrays der Serien von Balken. HINWEIS: es ist sinnvoll, diesen Parameter zu aktivieren, nur wenn Count of bars nicht größer als 15-30 ist. Andernfalls wird ein sehr großes Datenvolumen ausgegeben;
  • Save screenShot - das Speichern von Screenshots des finalen Charts aktivieren/deaktivieren;
  • Sleep (milliseconds) - eine Verzögerung bei der Anzeige des resultierenden Charts;
  • Output statistics - Chart-Modus: Anzahl von Serien oder der Prozentanteil von Serien.

EURUSD, M5. 1200 bars. Percent

Abb. 1. EURUSD, M5. 1200 bars. Percent.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/19323

