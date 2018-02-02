Autor real: Mohit Marwaha

Este indicador muestra los valores del período del oscilador DeMarker determinado por el usuario para cada timeframe en forma del bloque de texto. Los tamaños del bloque de texto pueden ser ajustados por el usuario. El indicador también tiene la posibilidad de cambiar la fuente del texto usado y ocultar los timeframes que no se usan. El número máximo de los indicadores visualizados simultáneamente son nueve. El color del texto del bloque se determina por la posición del indicador DeMarker respecto a las zonas de sobrecompra y sobreventa que se fijan en los parámetros de entrada del indicador

input double HighLevel= 0.70 ; input double LowLevel= 0.30 ; input color HighColor= clrBlue ; input color MiddleColor= clrGray ; input color LowColor= clrMagenta ;

Fig. 1. Indicador DeMarkerValues