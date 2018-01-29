请观看如何免费下载自动交易
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
此为 蜡烛统计 脚本的修改版。计算一系列牛市和熊市柱线的数量。作为图表显示。保存结果图表的截屏。使用了 CGraphic 类。
新内容
- 现在, Y 轴可以使用两种统计柱线序列的类型:
- 序列的数量 (在版本 1.xxx 中既已可用);
- 序列百分比 (新版本 2.xxx)。
- 绘制平滑图表 (新版 2.xxx)。
输入参数
- Count of bars - 执行计算时的柱线数量 (从图表最右侧的柱线起);
- Verification - 打印此品种复制的时间序列的标志, 以及由此产生的柱线序列数组。注: 仅在 Count of bars 参数不超过 15-30 时才应启用。否则打印的数据量会十分庞大;
- Save screenShot - 启用/禁用保存结果图表的截屏;
- Sleep (milliseconds) - 延迟显示结果图表;
- Output statistics - 图表模式: 序列数字或序列百分比。
图例 1. EURUSD,M5. 1200 柱线。百分比。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19323
