Indicadores

Count of candles in interval (histogram) - indicador para MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Visualizaciones:
1032
Ranking:
(20)
Publicado:
Cálculo de las barras alcistas y bajistas se realiza en el intervalo desde la barra The number of the starting bar (es la barra inicial, se encuentra en el gráfico a la derecha) hasta la barra The number of the end bar (es la barra final, se encuentra en el gráfico a la izquierda).

Indicador con las configuracines starting bar (0) y end bar (5):

Count of candles in interval (histogram)

Posible aplicación: tres timeframes con las mismas configuraciones:

Count of candles in interval (histogram)

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19328

