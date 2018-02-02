Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Count of candles in interval (histogram) - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1032
- Ranking:
-
- Publicado:
Cálculo de las barras alcistas y bajistas se realiza en el intervalo desde la barra The number of the starting bar (es la barra inicial, se encuentra en el gráfico a la derecha) hasta la barra The number of the end bar (es la barra final, se encuentra en el gráfico a la izquierda).
Indicador con las configuracines starting bar (0) y end bar (5):
Posible aplicación: tres timeframes con las mismas configuraciones:
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19328
