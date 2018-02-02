Count of candles in interval (histogram)

Cálculo de las barras alcistas y bajistas se realiza en el intervalo desde la barra The number of the starting bar (es la barra inicial, se encuentra en el gráfico a la derecha) hasta la barra The number of the end bar (es la barra final, se encuentra en el gráfico a la izquierda).

Indicador con las configuracines starting bar (0) y end bar (5):

Posible aplicación: tres timeframes con las mismas configuraciones: