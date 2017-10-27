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Statistics of candles - скрипт для MetaTrader 5
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Подсчет количества серий бычьих и медвежьих баров. Отображение итогов в виде графика. Сохранение скриншота полученного графика. Используется класс CGraphic.
Входные параметры
- Count of bars - количество баров (от самого правого на графике), для которых будет произведен расчет;
- Verification - флаг для распечатки скопированных таймсерий по данному символу и итоговому массиву серий баров. ВНИМАНИЕ: имеет смысл включать, только если параметр Count of bars не более 15-30. В противном случае будет большой объем распечатанных данных;
- Save screenShot - флаг разрешения/запрета сохранения скриншотов итогового графика;
- Sleep (milliseconds) - задержка отображения итогового графика.
Серии баров кодируются по такому принципу:
enum ENUM_SERIES_TYPE { Bull=1, // ↑ Bear=-1, // ↓ };
"бычья свеча" имеет код "1", "медвежья" свеча имеет код "-1".
Также есть параметр "имя серии", который вычисляется по формуле:
текущая серия (ENUM_SERIES_TYPE) * количество баров подряд в этой серииint name_series=current_series_type*count_series;
Особенность работы: самая последняя серия НЕ учитывается, так как нельзя заглянуть в будущее и сказать, как долго продлиться эта серия.
Скриншоты сохраняются (если взведен флаг Save screenShot) в папку [data folder]\MQL5\Files\Statistics of candles\. Пример сохраненных скриншотов итоговых графиков. По оси "X" откладываются серии - то есть серия "-5" означает пять медвежьих баров подряд, а серия "2" означает два бычьих бара подряд:
Рис. 1. AUDCAD,H1. 1200 bars
Рис. 2. EURUSD,H1. 1200 bars
Рис. 3. RTS-12.17,M5. 1200 bars
Цветные свечи отображают области, в которых индикатор MACD пересекает нулевую линию.Абстрактный торговый робот - паттерн ООП
Пример шаблона для проектирования автоматических торговых систем (АТС).
Стандартный расчет VWAP (взвешенной средней цены объема), но с настраиваемой начальной позицией.WPRValues
Индикатор демонстрирует значения определенного пользователем периода осциллятора WPR для каждого таймфрейма в виде текстового блока.