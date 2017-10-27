Подсчет количества серий бычьих и медвежьих баров. Отображение итогов в виде графика. Сохранение скриншота полученного графика. Используется класс CGraphic.





Входные параметры

Count of bars - количество баров (от самого правого на графике), для которых будет произведен расчет;

- количество баров (от самого правого на графике), для которых будет произведен расчет; Verification - флаг для распечатки скопированных таймсерий по данному символу и итоговому массиву серий баров. ВНИМАНИЕ: имеет смысл включать, только если параметр Count of bars не более 15-30. В противном случае будет большой объем распечатанных данных;

- флаг для распечатки скопированных таймсерий по данному символу и итоговому массиву серий баров. ВНИМАНИЕ: имеет смысл включать, только если параметр не более 15-30. В противном случае будет большой объем распечатанных данных; Save screenShot - флаг разрешения/запрета сохранения скриншотов итогового графика;

- флаг разрешения/запрета сохранения скриншотов итогового графика; Sleep (milliseconds) - задержка отображения итогового графика.

Серии баров кодируются по такому принципу:

enum ENUM_SERIES_TYPE { Bull= 1 , Bear=- 1 , };

"бычья свеча" имеет код "1", "медвежья" свеча имеет код "-1".

Также есть параметр "имя серии", который вычисляется по формуле:

текущая серия (ENUM_SERIES_TYPE) * количество баров подряд в этой серии int name_series=current_series_type*count_series;

Особенность работы: самая последняя серия НЕ учитывается, так как нельзя заглянуть в будущее и сказать, как долго продлиться эта серия.

Скриншоты сохраняются (если взведен флаг Save screenShot) в папку [data folder]\MQL5\Files\Statistics of candles\. Пример сохраненных скриншотов итоговых графиков. По оси "X" откладываются серии - то есть серия "-5" означает пять медвежьих баров подряд, а серия "2" означает два бычьих бара подряд:

Рис. 1. AUDCAD,H1. 1200 bars

Рис. 2. EURUSD,H1. 1200 bars

Рис. 3. RTS-12.17,M5. 1200 bars