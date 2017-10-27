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Statistics of candles - скрипт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
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Просмотров:
2843
Рейтинг:
(26)
Опубликован:
Обновлен:
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Подсчет количества серий бычьих и медвежьих баров. Отображение итогов в виде графика. Сохранение скриншота полученного графика. Используется класс CGraphic.


Входные параметры

  • Count of bars - количество баров (от самого правого на графике), для которых будет произведен расчет;
  • Verification - флаг для распечатки скопированных таймсерий по данному символу и итоговому массиву серий баров. ВНИМАНИЕ: имеет смысл включать, только если параметр Count of bars не более 15-30. В противном случае будет большой объем распечатанных данных;
  • Save screenShot - флаг разрешения/запрета сохранения скриншотов итогового графика;
  • Sleep (milliseconds) - задержка отображения итогового графика.

Серии баров кодируются по такому принципу:

   enum ENUM_SERIES_TYPE
     {
      Bull=1,  // ↑
      Bear=-1, // ↓
     };

"бычья свеча" имеет код "1", "медвежья" свеча имеет код "-1".

Также есть параметр "имя серии", который вычисляется по формуле:

текущая серия (ENUM_SERIES_TYPE) * количество баров подряд в этой серии

int name_series=current_series_type*count_series;

Особенность работы: самая последняя серия НЕ учитывается, так как нельзя заглянуть в будущее и сказать, как долго продлиться эта серия.

Скриншоты сохраняются (если взведен флаг Save screenShot) в папку [data folder]\MQL5\Files\Statistics of candles\. Пример сохраненных скриншотов итоговых графиков. По оси "X" откладываются серии - то есть серия "-5" означает пять медвежьих баров подряд, а серия "2" означает два бычьих бара подряд:

AUDCAD,H1. 1200 bars

Рис. 1. AUDCAD,H1. 1200 bars

EURUSD,H1. 1200 bars

Рис. 2. EURUSD,H1. 1200 bars

RTS-12.17,M5. 1200 bars

Рис. 3. RTS-12.17,M5. 1200 bars

MACD Crossing the zero level (color candles) MACD Crossing the zero level (color candles)

Цветные свечи отображают области, в которых индикатор MACD пересекает нулевую линию.

Абстрактный торговый робот - паттерн ООП Абстрактный торговый робот - паттерн ООП

Пример шаблона для проектирования автоматических торговых систем (АТС).

VWAP Custom Position VWAP Custom Position

Стандартный расчет VWAP (взвешенной средней цены объема), но с настраиваемой начальной позицией.

WPRValues WPRValues

Индикатор демонстрирует значения определенного пользователем периода осциллятора WPR для каждого таймфрейма в виде текстового блока.