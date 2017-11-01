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Statistics of candles 2 - скрипт для MetaTrader 5
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Модификация скрипта Statistics of candles. Подсчет количества серий бычьих и медвежьих баров. Отображение итогов в виде графика. Сохранение скриншота полученного графика. Используется класс CGraphic.
Изменения и добавления
- Для оси "Y" теперь доступно два вида статистики по сериям баров:
- Количество серий (было в версии 1.xxx);
- Процент серий (добавлено в версии 2.xxx).
- Отрисовка графика с использованием сглаживания (добавлено в версии 2.xxx).
Входные параметры
- Count of bars - количество баров (от самого правого на графике), для которых будет произведен расчет;
- Verification - флаг для распечатки скопированных таймсерий по данного символу и итогового массива серий баров. ВНИМАНИЕ: имеет смысл включать, только если параметр Count of bars не более 15-30. В противном случае будет большой объем распечатанных данных;
- Save screenShot - флаг разрешения/запрета сохранения скриншотов итогового графика;
- Sleep (milliseconds) - задержка отображения итогового графика;
- Output statistics - вид графика: количество серий или процент серий.
Рис. 1. EURUSD,M5. 1200 bars. Percent.
DeMarkerValues
Индикатор демонстрирует значения определенного пользователем периода осциллятора DeMarker для каждого таймфрейма в виде текстового блока.WPRValues
Индикатор демонстрирует значения определенного пользователем периода осциллятора WPR для каждого таймфрейма в виде текстового блока.
Count of candles in interval (histogram)
Индикатор показывает количество бычьих и медвежьих баров в заданном промежутке.MAMACD
Стратегия на основе iMA (Moving Average, MA) и iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD).