Indicadores

BlauCMomentum - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
1065
Ranking:
(23)
Publicado:
Actualizado:
blaucmomentum.mq5 (9.7 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ver
Momento de vela del libro "Momentum, dirección y divergencia", de William Blau, implementado en forma de señales de color y una tendencia coloreada.

El indicador usa la biblioteca de clases SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiada en la carpeta_datos_terminal\MQL5\Include). El uso de estas clases fue descrito a fondo en el artículo "Promediando Series de Precios para Cálculos Intermedios Sin Usar Búfers Adicionales".

El indicador BlauCMomentum

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1924

