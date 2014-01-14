Pon "Me gusta" y sigue las noticias
BlauCMomentum - indicador para MetaTrader 5
Momento de vela del libro "Momentum, dirección y divergencia", de William Blau, implementado en forma de señales de color y una tendencia coloreada.
El indicador usa la biblioteca de clases SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiada en la carpeta_datos_terminal\MQL5\Include). El uso de estas clases fue descrito a fondo en el artículo "Promediando Series de Precios para Cálculos Intermedios Sin Usar Búfers Adicionales".
El indicador BlauCMomentum
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1924
Indicador de señal del popular sistema BrainTrend1 con suavizado preliminar de los timeseries de precioBlauCSI
El indicador del índice estocástico de vela implementado en forma de un histograma en color.
Este método se aplica en los mercados financieros con el fin de determinar los meomentos de desviación extrema del precio de un nivel "estándard".J_TPO
