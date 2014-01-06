请观看如何免费下载自动交易
因此发布一个链接 -
让其他人评价
蜡烛条动量 来自 William Blau 的著作 "Momentum, direction and divergence (动量, 方向和偏离)", 以彩色标志和彩色趋势的形式实现。
指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
BlauCMomentum 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1924
AverageSizeBar
确定周期的平均蜡烛大小。ATRNorm
ATRNorm 是 ATR 的归一化版本。即时价成交量，标准背离和其它参数可用来代替 ATR。本指标代表了脚本的逻辑开发。ATRNorm 被创建用来消除横盘区域。