Indicadores

J_TPO - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
1276
Ranking:
(18)
Publicado:
Actualizado:
j_tpo.mq5 (12.27 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Oscilador normalizado visualizado como un histograma.

La señal de salida del indicador J_TPO está entre -1...+1. El indicador en sí es similar al RSI. Los bordes de la señal de cambio de tendencia están ubicados habitualmente en los niveles -0.5 y +0.5.

Indicador J_TPO

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/764

