BlauCMomentum - индикатор для MetaTrader 5
Просмотров:
- 2258
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Свечной моментум из книги Уильяма Блау "Моментум, направленность и расхождение", реализованный в виде цветных знаков с окраской направления тренда.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Индикатор BlauCMomentum
