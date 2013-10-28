CodeBaseРазделы
Индикаторы

BlauCMomentum - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Свечной моментум из книги Уильяма Блау "Моментум, направленность и расхождение", реализованный в виде цветных знаков с окраской направления тренда.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Индикатор BlauCMomentum

Индикатор BlauCMomentum

