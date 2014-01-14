Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
BlauCMomentum - indicador para MetaTrader 5
Vela de Momentum do livro "Momentum, direction and divergence" por William Blau, implementado na forma de sinais e tendências coloridas.
Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Indicador BlauCMomentum
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1924
BlauCSI
Indicador Índice Estocástico da Vela implementado na forma de histograma colorido.BlauDTI
Índice de Tendência Direcional de William Blau na forma de histograma colorido.