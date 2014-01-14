CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

BlauCMomentum - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1504
Avaliação:
(23)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Vela de Momentum do livro "Momentum, direction and divergence" por William Blau, implementado na forma de sinais e tendências coloridas.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Indicador BlauCMomentum

Indicador BlauCMomentum

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1924

BlauCSI BlauCSI

Indicador Índice Estocástico da Vela implementado na forma de histograma colorido.

BlauDTI BlauDTI

Índice de Tendência Direcional de William Blau na forma de histograma colorido.

EMA_BB_VA EMA_BB_VA

Média Móvel Exponencial - Volatilidade das Bollinger Bands ® Ajustado por José Silva.

BlauCMI BlauCMI

O oscilador CMI ergódico como um histograma colorido.