CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

JBrainTrendSig1 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
1416
Ranking:
(20)
Publicado:
Actualizado:
jma.mq5 (22.49 KB) ver
jbraintrend1sig.mq5 (8.65 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Descripcion:

Indicador de señal del popular sistema BrainTrend1 con suavizado preliminar de los timeseries de precio.

Muchos traders experimentan dificultades usando el estándar BrainTrendSig1 (BTS1), que da muchas señales falsas. Para solucionar este problema, fue necesario utilizar filtros y cargar una tabla con indicadores adicionales. En este indicador el tema está resuelto con la ayuda del JMA suavizado de los timeseries de precios utilizados en el cálculo del indicador.

Como resultado, el indicador se ha vuelto más estable. El JMA-smoothing ha disminuido considerablemente el número de señales falsas. Los intervalos son percibidos ahora por el sistema como llanos. La sensibilidad del sistema de la volatilidad del mercado ahora puede ser gestionada por parámetro "Length_". En comparación con los BTS1 convencionales, el nuevo indicador es un sistema de más confianza. Incluso puede ser llamado el sistema de seguimiento de tendencia.

Colocar el indicador compilado Place JMA.mq5 en MQL5\Indicators.

Indicador JBrainTrendSig1

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/756

BlauCSI BlauCSI

El indicador del índice estocástico de vela implementado en forma de un histograma en color.

3X_ParabolicRegression 3X_ParabolicRegression

Dos canales rectilíneos de desviaciones estándard + un canal curvilíneo de regresión parabólica con interpolación de los valores futuros de precios en el gráfico.

BlauCMomentum BlauCMomentum

Momento de vela con una media triple EMA.

LinearRegression LinearRegression

Este método se aplica en los mercados financieros con el fin de determinar los meomentos de desviación extrema del precio de un nivel "estándard".