Descripcion:



Indicador de señal del popular sistema BrainTrend1 con suavizado preliminar de los timeseries de precio.

Muchos traders experimentan dificultades usando el estándar BrainTrendSig1 (BTS1), que da muchas señales falsas. Para solucionar este problema, fue necesario utilizar filtros y cargar una tabla con indicadores adicionales. En este indicador el tema está resuelto con la ayuda del JMA suavizado de los timeseries de precios utilizados en el cálculo del indicador.



Como resultado, el indicador se ha vuelto más estable. El JMA-smoothing ha disminuido considerablemente el número de señales falsas. Los intervalos son percibidos ahora por el sistema como llanos. La sensibilidad del sistema de la volatilidad del mercado ahora puede ser gestionada por parámetro "Length_". En comparación con los BTS1 convencionales, el nuevo indicador es un sistema de más confianza. Incluso puede ser llamado el sistema de seguimiento de tendencia.

Colocar el indicador compilado Place JMA.mq5 en MQL5\Indicators.