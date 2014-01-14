Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
LinearRegression - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Nikolay Kositsin
- Visualizaciones:
- 2292
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
tageiger
Este método se aplica en los mercados financieros con el fin de determinar los meomentos de desviación extrema del precio de un nivel "estándard".
La creación de la línea de tendencia mediante regresión lineal se basa en el método de los mínimos cuadrados. Este método asume que la línea recta creada de esta forma pasa a la menor distancia posible de los puntos de los precios. Al intentar predecir los precios de mañana, es lógico asumir que estarán cerca de los precios de hoy. Si tenemos una tedencia ascendente, la mejor predicción es que el precio será cercano al precio actual con una cierta deviación al alza. El análisis por regresión ofrece una confirmación estadística de dichas hipótesis.
El indicador se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó en CodeBase en mql4.com 09.10.2007.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/765
Momento de vela con una media triple EMA.JBrainTrendSig1
Indicador de señal del popular sistema BrainTrend1 con suavizado preliminar de los timeseries de precio
Normalized oscillator displayed as a histogram.DailyRange
El indicador calcula pronósticos de precios de rango de precios diarios. Muestra la resistencia y los niveles de apoyo del día actual utilizando los precios del día anterior.