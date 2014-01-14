Autor real:

tageiger

Este método se aplica en los mercados financieros con el fin de determinar los meomentos de desviación extrema del precio de un nivel "estándard".



La creación de la línea de tendencia mediante regresión lineal se basa en el método de los mínimos cuadrados. Este método asume que la línea recta creada de esta forma pasa a la menor distancia posible de los puntos de los precios. Al intentar predecir los precios de mañana, es lógico asumir que estarán cerca de los precios de hoy. Si tenemos una tedencia ascendente, la mejor predicción es que el precio será cercano al precio actual con una cierta deviación al alza. El análisis por regresión ofrece una confirmación estadística de dichas hipótesis.

El indicador se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó en CodeBase en mql4.com 09.10.2007.



