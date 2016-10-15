コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

BlauCMomentum - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
blaucmomentum.mq5 (9.7 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

色のついた記号とトレンドとして形として実装されたウィリアムブラウ著作の「Momentum, direction and divergence（モメンタム、方向、および発散）」からのローソク足モメンタム

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

BlauCMomentum指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1924

