CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

BlauCSI - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1086
Ranking:
(25)
Publicado:
Actualizado:
blaucsi.mq5 (9.11 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador Índice Estocástico de Vela del libro "Momentum, dirección y divergencia", de William Blau, implementado en forma de un histograma en color.

El indicador BlauCSI

El indicador BlauCSI

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1928

3X_ParabolicRegression 3X_ParabolicRegression

Dos canales rectilíneos de desviaciones estándard + un canal curvilíneo de regresión parabólica con interpolación de los valores futuros de precios en el gráfico.

ATR channel ATR channel

Canal basado en las desviaciones del indicador técnico ATR (Average True Range) desde el valor de la media móvil.

JBrainTrendSig1 JBrainTrendSig1

Indicador de señal del popular sistema BrainTrend1 con suavizado preliminar de los timeseries de precio

BlauCMomentum BlauCMomentum

Momento de vela con una media triple EMA.