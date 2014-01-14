Mira cómo descargar robots gratis
BlauCSI - indicador para MetaTrader 5
Indicador Índice Estocástico de Vela del libro "Momentum, dirección y divergencia", de William Blau, implementado en forma de un histograma en color.
El indicador BlauCSI
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1928
