Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
BlauCMomentum - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Kerzen Momentum vom Buch "Momentum, Richtung und Divergenz" von William Blau, implementiert in Form farbiger Zeichen und eines eingefärbten Trends.

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Der BlauCMomentum Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1924

