Kerzen Momentum vom Buch "Momentum, Richtung und Divergenz" von William Blau, implementiert in Form farbiger Zeichen und eines eingefärbten Trends.

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Der BlauCMomentum Indikator