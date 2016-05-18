und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
BlauCMomentum - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 818
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Kerzen Momentum vom Buch "Momentum, Richtung und Divergenz" von William Blau, implementiert in Form farbiger Zeichen und eines eingefärbten Trends.
Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.
Der BlauCMomentum Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1924
Eine Menge von Zielunterstützungs-/widerstandslevels für die vorhergesagte Preisbewegung.BlauCMI
Ergodischer CMI Oszillator als Farbhistogramm.
Ein digitaler Filter für schnellen Trend mit eine Referenzlinie, implementiert in Form einer Wolke.LinearRegressionLine
Lineare Regressionsliste deren Daten im Indikatorbuffer gespeichert werden.