Fast2 - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1172
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Autor real:
xrust
El indicador analiza las últimas tres barras sobre la base de una función cuadrática y se muestra como un histograma con dos líneas de señal con diferentes periodos. Entrar en el mercado en la intersección de las líneas de señal.
recios El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiado en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases fue minuciosamente descrito en el artículo "Serie de Precios Medios para Cáculos Intermedios sin usar Buffers adicionales".
Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base el 02.04.2008.
