Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Fast2 - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2030
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
xrust
O indicador analisa as últimas três barras na base de uma função quadrática e é apresentado como um histograma de duas linhas de sinal com diferentes períodos. Entre no mercado no cruzamento das linhas de sinal.
O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (devem ser copiados para o terminal_data_folder\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 02.04.2008.
O indicador Fast2
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1913
O indicador calcula os sinais de entrada no mercado, que pode ser utilizado para treinamento da rede neural.i-GAP
Um indicador de semáforo de sinal que forma sinais quando os gaps nos preços aparecem.
Um indicador de sinal de semáforo. Os sinais são calculados de forma semelhante ao indicador Fast2.Indicador de correlação de Pearson
Indicador de correlação de Pearson mostra a correlação entre os ativos.