Autor real:

xrust

O indicador analisa as últimas três barras na base de uma função quadrática e é apresentado como um histograma de duas linhas de sinal com diferentes períodos. Entre no mercado no cruzamento das linhas de sinal.

O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (devem ser copiados para o terminal_data_folder\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 02.04.2008.

O indicador Fast2