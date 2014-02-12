请观看如何免费下载自动交易
本指标基于二次函数分析最近三个柱, 以柱形图显示不同周期数的两条信号线. 在信号线交叉时进入市场.
本指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库中的类 (必须复制到 terminal_data_folder\MQL5\Include). 类的使用已经在文章"不使用额外的缓冲区，为中间计算进行系列价格的平均化"中详细描述.
本指标首先于2008年4月2日使用MQL4语言实现并发布于 代码库中.
Fast2 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1913
