Реальный автор:

xrust

Индикатор анализирует последние три бара на основе квадратичной функции и отображается как гистограмма с двумя разнопериодными сигнальными линиями. Вход в рынок осуществляется по пересечениям сигнальных линий.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 02.04.2008.

Индикатор Fast2