Fast2 - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
2517
(23)
Реальный автор:

xrust

Индикатор анализирует последние три бара на основе квадратичной функции и отображается как гистограмма с двумя разнопериодными сигнальными линиями. Вход в рынок осуществляется по пересечениям сигнальных линий.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 02.04.2008.

Индикатор Fast2

DinapoliTarget_Malay DinapoliTarget_Malay

Индикатор, отображающий уровни ДиНаполи на текущем графике с использованием алертов.

TrendlinesDay TrendlinesDay

Индикатор строит трендовые линии поддержки и сопротивления.

i-GAP i-GAP

Семафорный сигнальный индикатор, формирующий свои сигналы при возникновении гэпов (ценовых разрывов).

Fast3 Fast3

Семафорный сигнальный индикатор, сигналы которого рассчитываются аналогично индикатору Fast2. Отличие состоит в том, что торговые сигналы выводятся на графике цены в виде соответствующих стрелок.