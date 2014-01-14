Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
HLR - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Nikolay Kositsin
- Visualizaciones:
- 1512
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor Real:
alexjou
Descripcion:
El HighestLowestRange (HLR) determina la posición de precios relativos en el rango con X barras de anterioridad. Si el precio se sitúa en la parte inferior del rango (en el caso de un nuevo bajo), el indicador es igual a 0, si el precio sitúe en la parte superior del rango (en el caso de nuevos altos), el indicador es igual a 1 (o 100%). Si el precio se encuentra en medio del rango, el indicador es igual a 0.5 o 50%.
Señales de trade. La posición larga se abre cuando HLR supera el nivel de 0.8, la posición se invierte al corto cuando HLR rompe el nivel de 0.2, en otras palabras, la posición se abre cuando el precio se encuentra en los límites superiores o inferiores (20%) del rango de precios. El indicador fue probado con sistemas basados en ruptura de canales en 40 días.
El indicador HLR y su uso se describe en el artículo "La contracorriente HL" por Jose Cruset, Active Trader, Vol. 2 (leer también ).
Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 25.01.2007.
Indicador HighestLowestRange (HLR)
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/791
FisherTransform_HTF_Signal muestra una dirección de tendencia como un objeto gráfico con una indicación de tendencia de colores y da alertas o señales de audio en el caso de un cambio de tendencia.i-GAP
Indicador de señal de semáforo formando las señales cuando aparecen diferencias de precio.
El indicador analiza las últimas tres barras sobre la base de una función cuadrática y se muestra como un histograma con dos líneas de señal con diferentes periodos.MPC
El indicador MPC traza un canal simple usando extermums del período especificado. Puede ser utilizado para el control visual adicional del sistema de trading (ruptura del canal), basado en el indicador HighestLowestRange (HLR).