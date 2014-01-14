Autor Real:

alexjou

Descripcion:

El HighestLowestRange (HLR) determina la posición de precios relativos en el rango con X barras de anterioridad. Si el precio se sitúa en la parte inferior del rango (en el caso de un nuevo bajo), el indicador es igual a 0, si el precio sitúe en la parte superior del rango (en el caso de nuevos altos), el indicador es igual a 1 (o 100%). Si el precio se encuentra en medio del rango, el indicador es igual a 0.5 o 50%.

Señales de trade. La posición larga se abre cuando HLR supera el nivel de 0.8, la posición se invierte al corto cuando HLR rompe el nivel de 0.2, en otras palabras, la posición se abre cuando el precio se encuentra en los límites superiores o inferiores (20%) del rango de precios. El indicador fue probado con sistemas basados en ruptura de canales en 40 días.



El indicador HLR y su uso se describe en el artículo "La contracorriente HL" por Jose Cruset, Active Trader, Vol. 2 (leer también ).



Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 25.01.2007.

Indicador HighestLowestRange (HLR)