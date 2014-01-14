Pon "Me gusta" y sigue las noticias
FisherTransform_HTF_Signal - indicador para MetaTrader 5
Visualizaciones: 1189
- 1189
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Descripcion:
FisherTransform_HTF_Signal muestra la dirección de una tendencia o una señal para realizar una operación generada por el indicador FisherTransform en la barra elegida como un objeto gráfico con una indicación de tendencia de colores o una dirección de operación y envía alertas o señales de audio en el caso de momento de entrada en el mercado.
En el caso de que la tendencia continúe en la barra seleccionada, el indicador alerta por el objeto gráfico con la forma de la flecha derecha, el color de la cual corresponde a la dirección de la tendencia. En caso deque la tendencia cambie en la barra seleccionada, el indicador alerta por la flecha, color y dirección de la cual corresponde a una dirección de una operación realizada.
Todos los parámetros de entrada pueden ser divididos en tres grandes grupos:
- Parámetros de entrada de indicador FisherTransform:
//+------------------------------------------------+ //| Parámetros de entrada del indicador | //+------------------------------------------------+ input string Symbol_=""; // Activo financiero input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Timeframe para el cálculo del indicador input uint Length=10; // Periodo del indicador
- Parámetros de entrada del indicador FisherTransform_HTF_Signal que son necesarios para la visualización del indicador:
//---- Ajustes de visualización del indicador input uint SignalBar=0; // Indice de la barra de señal, 0 es la barra actual input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // Nombre de las etiquetas del indicador input color UpSymbol_Color=Teal; // Color del símbolo de crecimiento input color DnSymbol_Color=DarkOrange; // Color del símbolo de caida input color IndName_Color=DarkOrchid; // Color del nombre del indicador input uint Symbols_Size=60; // Tamaño del símbolo de la señal input uint Font_Size=10; // Tamaño del tipo de letra del nombre del indicador input int X_1=5; // Desplazamiento horizontal del nombre input int Y_1=-15; // Desplazamiento vertical del nombre input bool ShowIndName=true; // Visualización del nombre del indicador input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Esquina en que se ubica input uint X_=0; // Desplazamiento horizontal input uint Y_=20; // Desplazamiento vertical
- Parámetros de entrada del indicador FisherTransform_HTF_Signal que son necesarios para la activación de alertas y señales de audio:
//---- ajuste de las alertas input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // Versión de la indicación de actuación input uint AlertCount=0; // Número de alerta presentado
En el caso de que varios FisherTransform_HTF_Signal se usen en una gráfica, cada uno de ellos debe tener su propio valor de la variable del string Symbols_Sirname (nombres de etiquetas de indicadores).
Colocar el fichero compilado del indicador FisherTransform en terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.
Imágenes:
Fig. 1. Señal de venta
Fig. 2. Señal de continuación de tendencia alcista
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/742
