Descripcion:

FisherTransform_HTF_Signal muestra la dirección de una tendencia o una señal para realizar una operación generada por el indicador FisherTransform en la barra elegida como un objeto gráfico con una indicación de tendencia de colores o una dirección de operación y envía alertas o señales de audio en el caso de momento de entrada en el mercado.

En el caso de que la tendencia continúe en la barra seleccionada, el indicador alerta por el objeto gráfico con la forma de la flecha derecha, el color de la cual corresponde a la dirección de la tendencia. En caso deque la tendencia cambie en la barra seleccionada, el indicador alerta por la flecha, color y dirección de la cual corresponde a una dirección de una operación realizada.

Todos los parámetros de entrada pueden ser divididos en tres grandes grupos:

Parámetros de entrada de indicador FisherTransform:

input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input uint Length=10; Parámetros de entrada del indicador FisherTransform_HTF_Signal que son necesarios para la visualización del indicador:

input uint SignalBar= 0 ; input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME "_Label_" ; input color UpSymbol_Color=Teal; input color DnSymbol_Color=DarkOrange; input color IndName_Color=DarkOrchid; input uint Symbols_Size= 60 ; input uint Font_Size= 10 ; input int X_1= 5 ; input int Y_1=- 15 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 20 ; Parámetros de entrada del indicador FisherTransform_HTF_Signal que son necesarios para la activación de alertas y señales de audio:

input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; input uint AlertCount= 0 ;

En el caso de que varios FisherTransform_HTF_Signal se usen en una gráfica, cada uno de ellos debe tener su propio valor de la variable del string Symbols_Sirname (nombres de etiquetas de indicadores).

Colocar el fichero compilado del indicador FisherTransform en terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Imágenes:



Fig. 1. Señal de venta







Fig. 2. Señal de continuación de tendencia alcista

