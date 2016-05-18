CodeBaseKategorien
Fast2 - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
764
(23)
Real Autor:

xrust

Der Indikator analysiert die jüngsten drei Balken auf Basis einer quadratischen Funktion und wird als Histogramm mit zwei Linien verschiedener Perioden angezeigt. Steigen Sie am Schnittpunkt der Signallinien in den Markt ein.

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Dieser Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base am 02.04.2008.

Der Fast2 Indikator

