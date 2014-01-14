Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Fast3 - indicador para MetaTrader 5
- 1189
Autor real:
xrust
Indicador de señal de semáforo. Sus señales se calculan de manera similar al indicador Downloader12 . La diferencia es que estas señales de trade se muestran en la gráfica con las flechas correspondientes.
recios El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiado en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases fue minuciosamente descrito en el artículo "Serie de Precios Medios para Cáculos Intermedios sin usar Buffers adicionales".
Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base el 02.04.2008.
El indicador Fast3
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1912
