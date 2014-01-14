CodeBaseSecciones
Indicadores

Fast3 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Autor real:

xrust

Indicador de señal de semáforo. Sus señales se calculan de manera similar al indicador Downloader12 . La diferencia es que estas señales de trade se muestran en la gráfica con las flechas correspondientes.

recios El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiado en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases fue minuciosamente descrito en el artículo "Serie de Precios Medios para Cáculos Intermedios sin usar Buffers adicionales".

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base el 02.04.2008.

