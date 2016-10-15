コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Fast2 - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
837
評価:
(23)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
fast2.mq5 (8.5 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

xrust

この指標は、二次関数に基づいて最新の3つのバーを分析し、異なる周期を有する2つのシグナルラインを有するヒストグラムとして表示されます。シグナルラインの交差で市場に参入します。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

この指標は初めにMQL4で実装され2008年4月2日にコードベースで公開されました。

Fast2指標

Fast2指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1913

Fast3 Fast3

セマフォシグナル指標。そのシグナルはFast2指標と同様に計算されます。違いは、取引シグナルがチャート上に対応する矢印として表示されることです。

DinapoliTarget_Malay DinapoliTarget_Malay

この指標は、アラートを使用して、現在のチャートにDiNapoliレベルを表示します。

i-GAP i-GAP

価格差が現れた時に形成されるセマフォシグナル指標

JFATL_3HTF JFATL_3HTF

同じチャート上に表示される3つの異なる時間枠での3つの滑らかなJFATL高速ディジタルフィルタ