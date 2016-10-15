無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
実際の著者：
xrust
この指標は、二次関数に基づいて最新の3つのバーを分析し、異なる周期を有する2つのシグナルラインを有するヒストグラムとして表示されます。シグナルラインの交差で市場に参入します。
この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
この指標は初めにMQL4で実装され2008年4月2日にコードベースで公開されました。
Fast2指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1913
Fast3
セマフォシグナル指標。そのシグナルはFast2指標と同様に計算されます。違いは、取引シグナルがチャート上に対応する矢印として表示されることです。DinapoliTarget_Malay
この指標は、アラートを使用して、現在のチャートにDiNapoliレベルを表示します。
i-GAP
価格差が現れた時に形成されるセマフォシグナル指標JFATL_3HTF
同じチャート上に表示される3つの異なる時間枠での3つの滑らかなJFATL高速ディジタルフィルタ