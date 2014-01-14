Pon "Me gusta" y sigue las noticias
MPC - indicador para MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
- 1697
-
Autor Real:
alexjou
Descripcion:
En los sistemas de trading basados en la ruptura del canal, se abre la posición larga cuando el precio muestra una nueva X máxima del día y se abre posición corta cuando el precio forma una nueva X mínima del día. Permite predecir la dirección de la tendencia. Pero hay un problema - muy a menudo la tendencia se detecta con un desfase y la mayor parte de las ganancias se pierden.
El indicador HighestLowestRange (HLR) ayuda a resolver el problema de entrada en el mercado antes de la ruptura del canal. El indicador MPC traza un canal simple usando extermums del período especificado. Puede ser utilizado para el control visual adicional del sistema de trading (ruptura del canal), basado en el indicador HighestLowestRange (HLR)
Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 25.01.2007.
Indicador MPC
El indicador analiza las últimas tres barras sobre la base de una función cuadrática y se muestra como un histograma con dos líneas de señal con diferentes periodos.HLR
El HighestLowestRange (HLR) determina la posición de precios relativos en el rango con X barras de anterioridad. Si el precio situado en la parte inferior del rango (nuevo bajo), el indicador es igual a 0, si la posición de precio en la parte superior del rango (nuevo alto), el indicador es igual a 1 (o 100%).
Un indicador de señal de semáforo. Sus señales se calculan de manera similar al indicador Fast2.StopOutPrice
El script calcula el precio de Stop Out (al llegar a este precio el broker cierra la posición) de las posiciones abiertas y el precio, a partir del cual el Margen Libre pasa a ser negativo (precio de LockOut).