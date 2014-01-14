Autor Real:

alexjou

Descripcion:

En los sistemas de trading basados en la ruptura del canal, se abre la posición larga cuando el precio muestra una nueva X máxima del día y se abre posición corta cuando el precio forma una nueva X mínima del día. Permite predecir la dirección de la tendencia. Pero hay un problema - muy a menudo la tendencia se detecta con un desfase y la mayor parte de las ganancias se pierden.



El indicador HighestLowestRange (HLR) ayuda a resolver el problema de entrada en el mercado antes de la ruptura del canal. El indicador MPC traza un canal simple usando extermums del período especificado. Puede ser utilizado para el control visual adicional del sistema de trading (ruptura del canal), basado en el indicador HighestLowestRange (HLR)



Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 25.01.2007.

Indicador MPC