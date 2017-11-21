CodeBaseSecciones
Asesores Expertos

Multi Stochastic - Asesor Experto para MetaTrader 5

Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizaciones:
1259
Ranking:
(28)
Publicado:
Actualizado:
Autror de la idea - Iurii Tokman, autor del código mq5 - barabashkakvn.

El asesor permite comerciar según las señales del indicador iStochastic (Stochastic Oscillator) simultáneamente con cuatro símbolos. El nombre de los símbolos y del nivel de stop loss y take profit se indica en los parámetros de entrada:

  • Use symbol #1 - bandera para usar o prohibir el símbolo №1;
  • The symbol name #1 - nombre del símbolo №1;
  • Use symbol #2 - bandera para usar o prohibir el símbolo №2;
  • The symbol name #2 - nombre del símbolo №2;
  • Use symbol #3 - bandera para usar o prohibir el símbolo №3;
  • The symbol name #3 - nombre del símbolo №3;
  • Use symbol #4 - bandera para usar o prohibir el símbolo №4;
  • The symbol name #4 - nombre del símbolo №4;
  • Stop Loss (in pips) - stop loss;
  • Take Profit (in pips) - take profit;
  • magic number - identificador del asesor.

Multi Stochastic tester

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19119

