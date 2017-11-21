Mira cómo descargar robots gratis
Multi Stochastic - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Vladimir Karputov
- Visualizaciones:
- 1259
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Autror de la idea - Iurii Tokman, autor del código mq5 - barabashkakvn.
El asesor permite comerciar según las señales del indicador iStochastic (Stochastic Oscillator) simultáneamente con cuatro símbolos. El nombre de los símbolos y del nivel de stop loss y take profit se indica en los parámetros de entrada:
- Use symbol #1 - bandera para usar o prohibir el símbolo №1;
- The symbol name #1 - nombre del símbolo №1;
- Use symbol #2 - bandera para usar o prohibir el símbolo №2;
- The symbol name #2 - nombre del símbolo №2;
- Use symbol #3 - bandera para usar o prohibir el símbolo №3;
- The symbol name #3 - nombre del símbolo №3;
- Use symbol #4 - bandera para usar o prohibir el símbolo №4;
- The symbol name #4 - nombre del símbolo №4;
- Stop Loss (in pips) - stop loss;
- Take Profit (in pips) - take profit;
- magic number - identificador del asesor.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19119
