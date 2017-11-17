Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Multi Stochastic - expert para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Vladimir Karputov
- Visualizações:
- 1748
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Autor da ideia - Iurii Tokman, autor do código mql5 - barabashkakvn.
O EA permite operar segundo os sinais do indicador iStochastic (Stochastic Oscillator) simultaneamente com quatro ativos. Os nomes do símbolos e níveis de Stop-Loss e Take-Profit são definidos nos parâmetros de entrada:
- Use symbol #1 - sinalizador usar ou restringir o símbolo №1;
- The symbol name #1 - nome do símbolo №1;
- Use symbol #2 - sinalizador utilizar ou restringir o símbolo №2;
- The symbol name #2 - nome do símbolo №2;
- Use symbol #3 - sinalizador utilizar ou restringir o símbolo №3;
- The symbol name #3 - nome do símbolo №3;
- Use symbol #4 - sinalizador usar ou restringir o símbolo №4;
- The symbol name #4 - nome do símbolo №4;
- Stop Loss (in pips).
- Take Profit (in pips);
- magic number - identificador do expert.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19119
