Autor da ideia - Iurii Tokman, autor do código mql5 - barabashkakvn.

O EA permite operar segundo os sinais do indicador iStochastic (Stochastic Oscillator) simultaneamente com quatro ativos. Os nomes do símbolos e níveis de Stop-Loss e Take-Profit são definidos nos parâmetros de entrada:

  • Use symbol #1 - sinalizador usar ou restringir o símbolo №1;
  • The symbol name #1 - nome do símbolo №1;
  • Use symbol #2 - sinalizador utilizar ou restringir o símbolo №2;
  • The symbol name #2 - nome do símbolo №2;
  • Use symbol #3 - sinalizador utilizar ou restringir o símbolo №3;
  • The symbol name #3 - nome do símbolo №3;
  • Use symbol #4 - sinalizador usar ou restringir o símbolo №4;
  • The symbol name #4 - nome do símbolo №4;
  • Stop Loss (in pips).
  • Take Profit (in pips);
  • magic number - identificador do expert.

