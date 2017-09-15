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Multi Stochastic - эксперт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
- Просмотров:
- 3246
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- Опубликован:
- Обновлен:
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Автор идеи - Iurii Tokman, автор кода mq5 - barabashkakvn.
Советник позволяет торговать по сигналам индикатора iStochastic (Stochastic Oscillator) одновременно с четырех символов. Название символов и уровни стоп лосс и тейк профит задаются во входных параметрах:
- Use symbol #1 - флаг использовать или запретить символ №1;
- The symbol name #1 - имя символа №1;
- Use symbol #2 - флаг использовать или запретить символ №2;
- The symbol name #2 - имя символа №2;
- Use symbol #3 - флаг использовать или запретить символ №3;
- The symbol name #3 - имя символа №3;
- Use symbol #4 - флаг использовать или запретить символ №4;
- The symbol name #4 - имя символа №4;
- Stop Loss (in pips) - стоп лосс;
- Take Profit (in pips) - тейк профит;
- magic number - идентификатор советника.
SubWindow
Библиотека для работы с подокнами чарта.Multi Time Frame Trader
Советник, работающий по индикатору i-Regr.
Vortex
Индикатор из "Technical Analysis of Stocks & Commodities" (январь, 2010).Momentum YTG
Индикатор Momentum в виде цветной гистограммы.