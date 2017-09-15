Автор идеи - Iurii Tokman, автор кода mq5 - barabashkakvn.

Советник позволяет торговать по сигналам индикатора iStochastic (Stochastic Oscillator) одновременно с четырех символов. Название символов и уровни стоп лосс и тейк профит задаются во входных параметрах: