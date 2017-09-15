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Multi Stochastic - эксперт для MetaTrader 5

satop | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3246
Рейтинг:
(28)
Опубликован:
Обновлен:
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Автор идеи - Iurii Tokman, автор кода mq5 - barabashkakvn.

Советник позволяет торговать по сигналам индикатора iStochastic (Stochastic Oscillator) одновременно с четырех символов. Название символов и уровни стоп лосс и тейк профит задаются во входных параметрах:

  • Use symbol #1 - флаг использовать или запретить символ №1;
  • The symbol name #1 - имя символа №1;
  • Use symbol #2 - флаг использовать или запретить символ №2;
  • The symbol name #2 - имя символа №2;
  • Use symbol #3 - флаг использовать или запретить символ №3;
  • The symbol name #3 - имя символа №3;
  • Use symbol #4 - флаг использовать или запретить символ №4;
  • The symbol name #4 - имя символа №4;
  • Stop Loss (in pips) - стоп лосс;
  • Take Profit (in pips) - тейк профит;
  • magic number - идентификатор советника.

Multi Stochastic tester

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Библиотека для работы с подокнами чарта.

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