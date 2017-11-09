Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Multi Stochastic - Experte für den MetaTrader 5
- Vladimir Karputov
- 1137
Autor der Idee: Iurii Tokman, Autor des MQL5-Codes: barabashkakvn.
Der Expert Advisor handelt auf Basis der Signale des Indikators iStochastic (Stochastik Oszillator) vier Symbole zur gleichen Zeit. Die Namen der Symbole, so wie Stop Loss und Take Profit werden in den Eingabeparameter angegeben:
- Use symbol #1 - erlauben oder unterbinden des Symbols #1
- The symbol name #1 - Name des Symbols #1
- Use symbol #2 - erlauben oder unterbinden des Symbols #2
- The symbol name #2 - Name des Symbols #2
- Use symbol #3 - erlauben oder unterbinden des Symbols #3
- The symbol name #3 - Name des Symbols #3
- Use symbol #4 - erlauben oder unterbinden des Symbols #4
- The symbol name #4 - Name des Symbols #4
- Stop Loss (in pips) - Wert für Stop Loss
- Take Profit (in pips) - Wert für Take Profit
- magic number - Expert Advisor Identifikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/19119
