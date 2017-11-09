CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

Multi Stochastic - Experte für den MetaTrader 5

satop | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Veröffentlicht:
Vladimir Karputov
Ansichten:
1137
Rating:
(28)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Autor der Idee: Iurii Tokman, Autor des MQL5-Codes: barabashkakvn.

Der Expert Advisor handelt auf Basis der Signale des Indikators iStochastic (Stochastik Oszillator) vier Symbole zur gleichen Zeit. Die Namen der Symbole, so wie Stop Loss und Take Profit werden in den Eingabeparameter angegeben:

  • Use symbol #1 - erlauben oder unterbinden des Symbols #1
  • The symbol name #1 - Name des Symbols #1
  • Use symbol #2 - erlauben oder unterbinden des Symbols #2
  • The symbol name #2 - Name des Symbols #2
  • Use symbol #3 - erlauben oder unterbinden des Symbols #3
  • The symbol name #3 - Name des Symbols #3
  • Use symbol #4 - erlauben oder unterbinden des Symbols #4
  • The symbol name #4 - Name des Symbols #4
  • Stop Loss (in pips) - Wert für Stop Loss
  • Take Profit (in pips) - Wert für Take Profit
  • magic number - Expert Advisor Identifikator

Multi Stochastic Test

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/19119

SubWindow SubWindow

Eine Bibliothek für die Arbeit mit Charts in Unterfenster.

Multi Time Frame Trader Multi Time Frame Trader

Der Expert Advisor handelt auf Basis der Signale des Indikators i-Regr:

Vortex Vortex

Der Indikator aus "Technical Analysis of Stocks & Commodities" (January, 2010).

Momentum YTG Momentum YTG

Der Momentum-Indikator in Form eines farbigen Histogramms.