SubWindow - librería para MetaTrader 5
1218
La biblioteca se conecta a través de:
#include <fxsaber\SubWindow.mqh>
El resto de los archivos en esta página descriptiva de la biblioteca son sus ejemplos/escenarios de aplicación y no son necesarios para el funcionamiento de la propia biblioteca.
Posibilidades
// Obtener el índice de la subventana del gráfico según las coordenadas int SUBWINDOW::Get( const long Chart_ID, const int X, const int Y ); // Eliminar la subventana del gráfico bool SUBWINDOW::Delete( const long Chart_ID, const uint Index ); // Eliminar todas las subventanas del gráfico bool SUBWINDOW::DeleteAll( const long Chart_ID = 0 ); // Crear una copia de una subventana del gráfico bool SUBWINDOW::Copy( const long Chart_ID, const uint IndexSrc, const uint IndexDst ); // Cambiar de lugares las subventanas del gráfico bool SUBWINDOW::Swap( const long Chart_ID, const uint Index1, const uint Index2 );
Ejemplos
Hemos adjuntado a la descripción ejemplos/escenarios de su uso.
SubWindow_Copy.mq5
// Crea una copia de la subventana en la que está el gráfico
SubWindow_Delete.mq5
// Elimina la subventana en la que está el gráfico
SubWindow_DeleteAll.mq5
// Eliminar todas las subventanas del gráfico
SubWindow_Manager.mq5
// Gestón de las subventanas del gráfico
Help:
Drag&Drop - Swap SubWindows
Drag&Drop+CTRL - Copy SubWindows
SHIFT+Click - Delete SubWindow
DELETE - Delete All SubWindows
ESCAPE - Exit
Para comprender mejor el funcionamiento con la biblioteca, aquí tenemos un breve código fuente:
#include <fxsaber\SubWindow.mqh> void OnStart() { SUBWINDOW::Swap(0, 1, 2); // En el gráfico actual(0) intercambiamos el lugar de la subventana primera(1) y segunda(2) }
Particularidades
La aplicación de la biblioteca a la primera subventana (gráfico) del gráfico es imprevisible, puesto que se trata de un tipo de funcionamiento del gráfico absolutamente atípico.
