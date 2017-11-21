La biblioteca se conecta a través de:

#include <fxsaber\SubWindow.mqh>

El resto de los archivos en esta página descriptiva de la biblioteca son sus ejemplos/escenarios de aplicación y no son necesarios para el funcionamiento de la propia biblioteca.





Posibilidades

int SUBWINDOW::Get( const long Chart_ID, const int X, const int Y ); bool SUBWINDOW::Delete( const long Chart_ID, const uint Index ); bool SUBWINDOW::DeleteAll( const long Chart_ID = 0 ); bool SUBWINDOW::Copy( const long Chart_ID, const uint IndexSrc, const uint IndexDst ); bool SUBWINDOW::Swap( const long Chart_ID, const uint Index1, const uint Index2 );





Ejemplos

Hemos adjuntado a la descripción ejemplos/escenarios de su uso.

SubWindow_Copy.mq5

SubWindow_Delete.mq5

SubWindow_DeleteAll.mq5

SubWindow_Manager.mq5

Help:

Drag&Drop - Swap SubWindows

Drag&Drop+CTRL - Copy SubWindows

SHIFT+Click - Delete SubWindow

DELETE - Delete All SubWindows

ESCAPE - Exit

Para comprender mejor el funcionamiento con la biblioteca, aquí tenemos un breve código fuente:

#include <fxsaber\SubWindow.mqh> void OnStart () { SUBWINDOW::Swap( 0 , 1 , 2 ); }





Particularidades

La aplicación de la biblioteca a la primera subventana (gráfico) del gráfico es imprevisible, puesto que se trata de un tipo de funcionamiento del gráfico absolutamente atípico.