La biblioteca se conecta a través de:

#include <fxsaber\SubWindow.mqh>

El resto de los archivos en esta página descriptiva de la biblioteca son sus ejemplos/escenarios de aplicación y no son necesarios para el funcionamiento de la propia biblioteca.


Posibilidades

// Obtener el índice de la subventana del gráfico según las coordenadas
int SUBWINDOW::Get( const long Chart_ID, const int X, const int Y );

// Eliminar la subventana del gráfico
bool SUBWINDOW::Delete( const long Chart_ID, const uint Index );
  
// Eliminar todas las subventanas del gráfico
bool SUBWINDOW::DeleteAll( const long Chart_ID = 0 );

// Crear una copia de una subventana del gráfico
bool SUBWINDOW::Copy( const long Chart_ID, const uint IndexSrc, const uint IndexDst );
  
// Cambiar de lugares las subventanas del gráfico
bool SUBWINDOW::Swap( const long Chart_ID, const uint Index1, const uint Index2 );


Ejemplos

Hemos adjuntado a la descripción ejemplos/escenarios de su uso.

  • SubWindow_Copy.mq5

    // Crea una copia de la subventana en la que está el gráfico

  • SubWindow_Delete.mq5

    // Elimina la subventana en la que está el gráfico

  • SubWindow_DeleteAll.mq5

    // Eliminar todas las subventanas del gráfico

  • SubWindow_Manager.mq5

    // Gestón de las subventanas del gráfico

Help:

Drag&Drop - Swap SubWindows

Drag&Drop+CTRL - Copy SubWindows

SHIFT+Click - Delete SubWindow

DELETE - Delete All SubWindows

ESCAPE - Exit

Para comprender mejor el funcionamiento con la biblioteca, aquí tenemos un breve código fuente:

#include <fxsaber\SubWindow.mqh>

void OnStart()
{
  SUBWINDOW::Swap(0, 1, 2); // En el gráfico actual(0) intercambiamos el lugar de la subventana primera(1) y segunda(2)
}


Particularidades

La aplicación de la biblioteca a la primera subventana (gráfico) del gráfico es imprevisible, puesto que se trata de un tipo de funcionamiento del gráfico absolutamente atípico.

