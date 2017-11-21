CodeBaseSecciones
Indicadores

Vortex - indicador para MetaTrader 5

Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizaciones:
1805
Ranking:
(36)
Publicado:
Vortex.mq5 (9.18 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor de la idea - Neil, autor del código mq5 - barabashkakvn.

Este indicador se presenta en el artículo "The Vortex Indicator" del número de enero de "Technical Analysis of Stocks & Commodities" (2010).

En dicho artículo se muestra una descripción detallada del indicador, así como su idea principal.

Vortex indicator

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19126

