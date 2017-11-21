Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Vortex - indicador para MetaTrader 5
- Vladimir Karputov
- 1805
-
Autor de la idea - Neil, autor del código mq5 - barabashkakvn.
Este indicador se presenta en el artículo "The Vortex Indicator" del número de enero de "Technical Analysis of Stocks & Commodities" (2010).
En dicho artículo se muestra una descripción detallada del indicador, así como su idea principal.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19126
